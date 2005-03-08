تيم جودوي پاس قهرمان شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درهفته پاياني اين مسابقات بازي انجام شد كه تيم پاس تهران دربازي اول خود 9 برصفرخراسان را شكست داد. شريعتي، برادران خسرونژاد، سازگار، غفار، قمي، سرلك، سيد محمدي، راشدي و فدائي براي پاس صاحب پيروزي شدند.
اما تيم پيروزي كه عنوان دومي خود را تثبيت شده مي ديد، دربازي با پاس ميدان گرفت تا پاس با كسب 42 امتيازعنوان قهرماني اين مسابقات را تصاحب كند. پيروزي قبل از آنكه ازبازي با پاس منصرف شود، دريك بازي نزديك 5- 4 مقابل نيروي زميني شكست خورد. اكبرجلالي، ميثم علي بيگي، احسان رجبي، مختار خورنگ ومصطفي آهن فروش براي نيروي زميني 5 پيروزي كسب كردند وكاظمي، قرباني و شيخ حسيني هم براي پيروزي صاحب برتري شدند.
پيروزي با كسب 133 امتياز وبه لطف تفاضل برد انفرادي بهتر(56) نسبت به نيروي زميني عنوان نايب قهرماني را كسب كرد ونيروي زميني با همين تعداد امتيازوتفاضل 52+ درجاي سوم ايستاد.
مراسم اختتاميه اين رقابتها عصردوشنبه درسالن شهيد افراسيابي برگزارشد وتيمهاي برترجوايزخود را ازرئيس فدراسيون جودو دريافت كردند.
نتايج هفته پاياني:
پيروزي 4 نيروي زميني ارتش 5
پاس 9 خراسان صفر
كرج 7 قزوين صفر (غيبت)
پيروزي 6 مرآت پولاد 3
پاس 6 پيروزي صفر
نيروي زميني 8 كرمانشاه يك
كرمانشاه 4 مرآت پولاد 4
كرمانشاه 9 قزوين صفر (غيبت)
خراسان 6 كرج 3
جدول رده بندي نهايي ليگ برتر
1- پاس تهران 14 بازي- 14 برد- 42 امتياز
2- پيروزي 14 بازي- 11 برد- 3 باخت 33 امتياز- تفاضل 56+
3- نيروي زميني ارتش 14 بازي- 11 برد- 3 باخت- 33 امتياز - تفاضل 52+
4- خراسان 14 بازي - 7 برد - 7 باخت - 21 امتياز
5- كرمانشاه 14 بازي- 5 برد - 8 باخت- 15 امتياز
6- مرآت پولاد 14 بازي- 2 برد- 1 باخت - 10 امتياز
7- كرج 14 بازي- 3 برد- 11 باخت - 9 امتياز
8- قزوين 14 بازي- 1 برد - 12 باخت- 3 امتياز
نظر شما