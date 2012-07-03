به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید عاملیان بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم راهپیمایی دانش‌آموزان قرآنی سراسر کشور در اصفهان اظهار داشت: در این راهپیمایی که بعد از ظهر امروز (سه شنبه) برگزار می شود، یک هزار نفر از دانش آموزان پسر کشور در مدرسه چهارباغ تجمع می‌کنند و پس از جمع شدن این افراد به همراه مردم علاقمند به دین و قرآن از چهارباغ اصفهان به مسجد حکیم حرکت می‌کنند که هردوی این‌ها نمادی از دین و مذهب به شمار می‌رود و در آنجا آیت الله مظاهری اقامه نماز می‌کند.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش استان اصفهان تاکنون فعالیت موثری در راستای ترویج مفاهیم دینی انجام داده است، یادآور شد: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب که " 10 میلیون حافظ قرآن نیاز داریم"، آموزش و پرورش کشور تربیت 2 میلیون نفر حافظ را بر عهده گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان داشت: در همین راستان نیز تاکنون 20 درصد از دانش آموزان مقاطع مختلف در استان اصفهان برای حضور در این عرصه ثبت نام و اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به اینکه هدف از این راهپیمایی پیام علاقه مردم ایران و اصفهان به مفاهیم قرآنی است، تصریح کرد: علاوه بر آن به بسیاری از کشورهای عربی که بیان می‌کنند شیعیان و جوانان علاقه ای به قران ندارند، گوشزد می‌کنیم این حرکت تنها بخشی از دانش آموزان کشوری را شامل می‌شود که حامی قرآن هستند.

عاملیان ادامه داد: در این راهپیمایی دانش آموزان با سربندهای که مفاهیم قرآنی بر روی آن حک شده است در مسیر حرکت می‌کنند.