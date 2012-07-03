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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۵

عاملیان خبر داد:

برگزاری راهپیمایی 1000 دانش‌آموزان پسر برجسته قرآنی کشور در اصفهان

برگزاری راهپیمایی 1000 دانش‌آموزان پسر برجسته قرآنی کشور در اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: یک هزار نفر دانش‌آموزان پسر برجسته قرآنی کشور در اصفهان با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه به همراه مردم در اصفهان راهپیمایی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید عاملیان بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم راهپیمایی دانش‌آموزان قرآنی سراسر کشور در اصفهان اظهار داشت: در این راهپیمایی که بعد از ظهر امروز (سه شنبه) برگزار می شود، یک هزار نفر از دانش آموزان پسر کشور در مدرسه چهارباغ تجمع می‌کنند و پس از جمع شدن این افراد به همراه مردم علاقمند به دین و قرآن از چهارباغ اصفهان به مسجد حکیم حرکت می‌کنند که هردوی این‌ها نمادی از دین و مذهب به شمار می‌رود و در آنجا آیت الله مظاهری اقامه نماز می‌کند.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش استان اصفهان تاکنون فعالیت موثری در راستای ترویج مفاهیم دینی انجام داده است، یادآور شد:  بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب که " 10 میلیون حافظ قرآن نیاز داریم"، آموزش و پرورش کشور تربیت 2 میلیون نفر حافظ را بر عهده گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان داشت: در همین راستان نیز تاکنون 20 درصد از دانش آموزان مقاطع مختلف در استان اصفهان برای حضور در این عرصه ثبت نام و اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به اینکه هدف از این راهپیمایی پیام علاقه مردم ایران و اصفهان به مفاهیم قرآنی است، تصریح کرد: علاوه بر آن به بسیاری از کشورهای عربی که بیان می‌کنند شیعیان و جوانان علاقه ای به قران ندارند، گوشزد می‌کنیم این حرکت تنها بخشی از دانش آموزان کشوری را شامل می‌شود که حامی قرآن هستند.

عاملیان ادامه داد: در این راهپیمایی دانش آموزان با سربندهای که مفاهیم قرآنی بر روی آن حک شده است در مسیر حرکت می‌کنند.

کد مطلب 1641800

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