کشف 3.5 تن مواد مخدر در تهران/ ضرورت اتخاذ راهکارهای فرهنگی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نایبی عصر سه شنبه در جلسه ای به منظور بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که در محل فرمانداری تهران برگزار شد، افزود: مواد مخدر یکی از عوامل مضر و آسیبهای اجتماعی جامعه امروزی است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر پدیده شوم اعتیاد، جامعه را به شدت تهدید می کند و برای رویارویی با این مسئله و تعدیل صدمات و تبعات ناشی از آن، نوآوری و راهکارهای جدید و مناسب ضروری به نظر می رسد.

فرماندار تهران ادامه داد: مبارزه با مواد مخدر، به یقین یکی از دغدغه های نظام اسلامی و مسئولان ارشد نظام است و برای مبارزه با این بلای خانمان سوز تمام مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط، به ویژه اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر موظفند عملکرد مناسبی داشته باشند.

تولید و اشاعه مصرف مواد مخدر در کشور به نظام ضربه می زند

وی تصریح کرد: افزایش تولید مواد مخدر و اشاعه مصرف آن در کشور با اهداف سیاسی و برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی صورت می ‌گیرد و توزیع مواد مخدر پدیده شومی است که از طرف دشمنان با اهداف سوء سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام می ‌شود.

معاون استاندار تهران افزود: یکی از سیاستهای اساسی و مهم دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر علاوه بر مقابله حرفه ای با ورود مواد مخدر، رویکرد پیشگیرانه و پرداختن به بحث کاهش تقاضا به خصوص استفاده از ظرفیت بسیار قوی مشارکتهای مردمی در این زمینه است.

وی تأکید کرد: به نظر می آید این رویکرد به درستی تعیین شده است چرا که در دنیای امروز، اصل "پبشگیری بهتر از درمان" به اثبات رسیده است.

مبارزه با مواد مخدر نیازمند برنامه ریزی جامع و فراگیر است

نایبی اضافه کرد: مبارزه با مواد مخدر نیازمند برنامه ریزی جامع و فراگیر است و تردیدی نیست که عمده ترین برنامه برای تحقق این امر، پیشگیری خواهد بود.

وی بیان داشت: آموزش، ایجاد اشتغال، برنامه های تفریحی و سرگرمی برای جوانان و به کارگیری مجموعه مداخلات هدفمند و مؤثر برای کاهش بروز اعتیاد از ابعاد گوناگون این امر است.

ضرورت انجام کارهای فرهنگی جدید در مدارس و دانشگاه ها

فرماندار شهرستان تهران تصریح کرد: انجام کارهای فرهنگی جدید در مدارس و دانشگاه ها و سایر مراکز عمومی برای آگاه سازی از خطرات و تبعات مصرف مواد مخدر امری ضروری است.

وی آموزش و پرورش را به عنوان یکی از نهادهای اصلی آموزشهای پیشگیری از اعتیاد دانست که باید بتواند نقش مهم پرورش خود را ایفا کند.

معاون استاندار تهران افزود: برپایی کمیته های کاربردی و مثمرثمر شورا در قالب کمیته های مقابله با عرضه، فرهنگی و پیشگیری، درمان و کاهش آسیبها، حقوقی و قضایی در این حوزه امری مهم محسوب می شود.

جایگاه مهم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

نایبی درباره اهمیت جایگاه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: شورای هماهنگی شهرستانها از دستگاههای کلیدی در حوزه ‌های مقابله، فرهنگی و درمان تشکیل شده اند که می ‌توانند در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر بسیار اثرگذار و کارساز باشند.

وی تأکید کرد: دست اندرکاران این شورا با همت همه جانبه، اصل پیشگیری را باید در دستور کار خود قرار دهند، به طوری که آثار عملی این جلسات، در سطح جامعه دیده شود و مردم بدانند که چه اقدامات و تصمیماتی در این نشستها اتخاذ شده است.