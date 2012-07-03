اجرای آمایش روستایی برای ماندگاری جمعیت/ تهیه لایحه استخدام دهیاران در دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار ظهر امروز در همایش ملی برترین های مدیریت روستائی کشور اظهار داشت: نهاد دهیاری و حضور دهیاران در روستاها فرصتی مغتنم و بسیار ارزنده برای رشد و توسعه مناطق روستایی کشور است. با پیروزی انقلاب اسلامی با ماهیت کاملا مردمی و داشتن نگاه یکسان و عادلانه و به دنبال تشکیل جهاد سازندگی، زنگ آغاز تحول اساسی در روستاها به صدا درآمد و به تدریج آمار محرومیت از همه روستاها رخت بست.

وزیر کشور تصریح کرد: امروز با طرح ها و برنامه های فراوان توسعه ای و عدالت گستر دولت خدمتگزار و به دنبال انجام سفرهای استانی چهره روستاها به کل دگرگون و در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته اند.

محمد نجار با بیان اینکه امروز همه مناطق کشور اعم از شهرستان ها، بخش ها، شهرها و روستاها در مسیر قطار سریع السیر رشد قرار گرفته اند گفت: اعتبارات و امکانات به صورت متوازن و در راستای رفع محرومیت ها در سراسر کشور توزیع می شود.

وزیر کشور تصریح کرد: دهیاری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نقش مهمی را در راستای توسعه و پیشرفت روستا ها به عهده دارد، و تا کنون دهیاران در سراسر کشور به خوبی از عهده این مهم برآمده اند.

محمد نجار بهره مندی 83 درصد از جامعه روستایی کشور از خدمات این نهاد را نقطه عطفی در تاریخ مدیریت روستایی کشور و شاخص ارزنده ای برای سنجش اهتمام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به مناطق محروم و توسعه عدالت اجتماعی دانست.

وزیر کشور با بیان اینکه دهیاری ها در کنار شوراهای اسلامی روستا فصل جدیدی از مدیریت را در نظام برنامه ریزی روستایی کشور رقم زده اند اظهار کرد: با هدایت وزارت کشور و استانداری ها، دهیاری ها منشا اثر اقدامات عمرانی و خدماتی بسیاری در روستاها بوده اند.

وی ادامه داد: وزارت کشور در راستای تحقق توسعه پایدار با لحاظ مولفه های اصلی آن و با در نظر گرفتن پوشش همه جانبه نیاز دهیاری ها اقدام به برنامه ریزی و هدایت و توسعه روستاها نموده است.

محمد نجار تصریح کرد: وزارت کشور در تداوم اقدامات ارزنده انجام شده از طریق بالغ بر 25 هزار دهیاری، برنامه های گستردهای را برای توسعه و عمران و آبادانی مناطق روستائی در نظر دارد.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: برای ماندگاری جمعیت در روستاها باید آمایش جمعیت انجام شود و معتقدم دهیاری‌ها می‌توانند در اجرای این طرح نقش و فعالیت ویژه‌ای داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه واگذار کردن کارها به مردم اثرات بهتری خواهد داشت گفت: یکی از نکاتی که باید اهتمام داشته باشیم بخش کشاورزی است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه 36 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور داریم گفت: از این میزان 18 میلیون هکتار زمین زیر کشت است و دولت نیز امسال تصمیم گرفته 2 میلیون هکتار زمین به زیر کشت ببرد.

محمد نجار درباره بهبود و تقویت منابع مالی دهیاری‌های گفت: معرفی دهیاری‌ها به عنوان مجری منابع خدماتی است.

محمدنجار در ادامه از بهبود تقویت منابع مالی و درآمدی دهیاری‌ها خبر داد و گفت: از این پس دهیاران، مجریان پروژه‌های روستایی خواهند بود.

وی ادامه داد: کاهش شکاف اقتصادی بین شهرها و روستاها و دسترسی به امکانات بیشتر و همچنین ارتقای امنیت به ویژه در روستاهای مرزی، توسعه فضاهای سبز چندمنظوره در روستاها از برنامه‌هایی است که تهیه و تدوین شده است.

وزیر کشور افزود : تقویت و ساماندهی سیستم‌های حمل و نقل، گسترش فضای سبز، توجه ویژه به ارتقای امنیت و استفاده از معیشت، ماندگاری و اشتغال که به امنیت نیز کمک می‌کند از مواردی است که باید در روستاها در نظر گرفته شود.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه هدایت و کنترل ساخت و سازها و مقررات ملی ساخت و سازها نیز باید مورد توجه دهیاران قرار بگیرد به ایجاد سه معاونت در زیر مجموعه دهیاری‌ها با عنوان معاونت امور دهیاری‌ها، معاونت امور عمرانی و معاونت سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: ایجاد این معاونت‌ها تصویب شده و به زودی ابلاغ می‌شود.

وی به جلب مشارکت مردم در امور دهیاری‌ها اشاره کرد و گفت: قطعا مشارکت مردم در رفع مشکلات روستاها اثر گذار است.

محمد نجار با تاکید بر نقش محوری و مهم دهیاران در توسعه امور روستایی گفت: وزارت کشور تلاش می‌کند تا خدمات رسانی دفاتر ICT به روز شده و با کیفیت بهتری ارائه شود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه 3 معاونت جدید به زیر مجموعه دفاتر کل امور روستایی اضافه می‌شود گفت: ایحاد سه معاونت اموردهیاری، عمرانی و سرمایه گذاری به زیر مجموعه دفاتر امور روستایی استانداری ها تصویب شده و به زودی ابلاغ می‌شود.

وی همچنین از تهیه لایحه استخدام دهیاران در دولت خبر داد و گفت: لایحه استخدام دهیاران در دولت تهیه شده و به زودی برای تعیین تکلیف نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. ضمن آنکه مطالبات دهیاران نیز برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی در پایان از فعالیت های ارزنده دست اندرکاران امر برگزاری این همایش در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قدردانی کرد.