روسیه نشست ضد سوری پاریس را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد روسیه در نشست مربوط به سوریه در پاریس شرکت نمی کند.



این در حالی است که وزارت امور خارجه فرانسه روز دوشنبه 12 تیر اعلام کرده بود پاریس منتظر پاسخ مسکو و پکن درباره مشارکت در نشست موسوم به دوستان سوریه در جمعه آتی است.



سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود چین و روسیه همانند دیگر اعضای دائم شورای امنیت به این نشست دعوت شده اند و تا امروز(دیروز) هیچ توضیح و پاسخی از سوی آنها درباره مشارکت در این نشست دریافت نکرده ایم.



گروه موسوم به دوستان سوریه که با هدف فشار بر نظام سوریه از سوی آمریکا و همپیمانان عرب و غربی اش ایجاد شده است، تا کنون نشستهایی در تونس در فوریه و استانبول در آوریل برگزار کرد، اما روسیه و چین هر دو نشست را تحریم کرده بودند.



نشست پاریس که جمعه این هفته برگزار می شود، سومین نشست طرفهای ضد سوری که نام گروه خود را دوستان سوریه نامیده اند، به شمار می رود.



این نشست در پی نشست شنبه گروه موسوم به اقدام در ژنو برگزار می شود که طی آن شرکت کنندگان درباره اصول مرحله انتقالی در سوریه با دولتی که می تواند اعضایی از دولت کنونی و مخالفان را در بربگیرد، به توافق دست یافتند.



هر چند واشنگتن و پاریس مدعی شده اند که این توافق به معنای این است که اسد باید کناره گیری کند، اما مسکو و پکن تاکید کرده اند این مسئله به سوریها برمی گردد که سرنوشت خود را تعیین کنند.