اولین دفتر خدمات نوسازی محلات بافت فرسوده افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مشکلات آبرسانی به بخش های استان که صبح سه شنبه در محل فرمانداری قم برگزار شد.



عبدالسعید حقیقی مقدم در این جلسه ضمن تأکید بر آغاز سریع طرح آبرسانی به شهر و مسکن مهر کهک اظهار داشت: با توجه به تامین اعتبار پروژه آبرسانی به شهر و مسکن مهر کهک و عدم محدودیت‌های اعتباری و برگزاری مراحل قانونی، لازم است که این طرح هرچه سریعتر اجرائی شود.



وی در ادامه اجرای پروژه مذکور را در تأمین آب شهر کهک و مسکن مهر این شهر و همچنین روستاهای ونارچ، امام زاده ابراهیم، سیرو، ورجان موثر دانست.



برگزاری اولین نمایشگاه کاریکاتور کتاب در قم



اولین نمایشگاه کاریکاتور کتاب در استان قم با هدف ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی در نگارخانه فرهنگ برگزار شد.



احمد آراسته فرد، کارشناس فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم با اعلام این خبر گفت: نمایشگاه حاضر شامل آثار برگزیده جشنواره بین المللی کاریکاتور کتاب است که توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال 90 در راستای گسترش و همگانی کردن فرهنگ کتابخوانی و مطالعه برگزار شد.



وی افزود: کل آثار رسیده به دبیرخانه 2350 اثر از 600 هنرمند 61 کشور دنیا بود که در مرحله داوری نهایی545 اثر آن مورد قضاوت قرار گرفت.



آراسته فرد ادامه داد: 40 اثر از مجموع آثار منتخب در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته که مورد استقبال عموم مردم به ویژه هنرمندان استان واقع شد.



کارشناس فرهنگی اداره کل کتابخانه ها افزود: این نمایشگاه در تاریخ چهارم تیرماه گشایش یافت و تا 14 تیرماه ادامه خواهد داشت.



چهار هزار ایثارگر از سراسر کشور در طرح بصیرت و مهدویت شرکت کردند



مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان قم گفت: چهار هزار نفر از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران سراسر کشور در طرح بصیرت و مهدویت که از سوی بنیادشهید وامور ایثارگران استان قم برگزار شد شرکت کردند.



محمد کاظم پورامینی افزود: این طرح با هدف برگزاری کلاسهای آموزشی در راستای بصیرت افزایی، آشنایی با مباحث مربوط به مهدویت و انتظار و وظیفه منتظران در مهمانسرای شاهد قم برگزار شده است.



وی ادامه داد: طرح بصیرت از آبان ماه سال 1390به پیشنهاد بنیادشهید استان قم آغاز و با حضور فرزندان شهدا، همسران شهدا ، والدین شهدا و جانبازان و خانواده های ایشان از سراسر کشور برگزار شد.



مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران قم با اشاره به این طرح تا پایان سال ادامه می یابد افزود: کلاسهای بصیرت و مهدویت با حضور اساتید حوزه علمیه برای این گروههای ایثارگر برگزار می شود.



وی اضافه کرد: این کلاسها به مدت سه روز و با برگزاری برنامه های مختلف از جمله زیارت حرم کریمه اهل بیت (س)،مسجد مقدس جمکران و بازدید از کارگاه ساخت ضریح حضرت ابا عبدا... (ع) و کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی برگزار می شود.



پورامینی افزود: در ایام شعبان به ویژه نیمه شعبان نیز این برنامه ادامه دارد و در همین هفته دو گروه 380 نفری از جامعه ایثارگران استان‌های مختلف کشور به قم وارد شده و از کلاس‌های طرح مهدویت بهره‌مند می‌شوند.



وی افزود: در راستای غنا بخشی به این برنامه و بهره مندی از محضر مراجع عظام تقلید بناست تا در ادامه اجرای این طرح برنامه دیدار با مراجع عظام تقلید نیز برنامه ریزی گردد.



اولین دفتر خدمات نوسازی محلات بافت فرسوده در قم افتتاح شد



شرکت عمران معصومیه اولین دفتر خدمات نوسازی محلات بافت فرسوده را در محله چهل اختران قم با هدف خدمات رسانی بهتر و سریعتر به ساکنین این محل را افتتاح کرد.



مدیر عامل شرکت عمران معصومیه افزود: با عنایت به طرح بزرگ نوسازی و بهسازی امامزاده موسی مبرقع (علیه السلام)، به علت تسریع در امر تملک فوق و نیز انجام امور تسهیل گری محله برای خدمات نوسازی و بهسازی منازل مسکونی و خدمات محله،‌ این دفتر برای آسایش و رفاه همشهریان عزیز واقع در این طرح راه اندازی شد. وی گفت: محله چهل اختران با وجود پر برکت امامزاده موسی مبرقع (علیه السلام) از اصالت و اهمیت ویژه‌ای در قم برخوردار است که این مهم لزوم توجه بیشتر به این منطقه از قم را افزایش می دهد.



منتظران افزود: تملک این پروژه عظیم که با مشارکت استانداری،‌ شهرداری و شرکت عمران معصومیه انجام می پذیرد، با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال در سال های 90 و 91 به اجرا می رسد.



وی اظهار امیدواری کردند،‌ با همکاری و مشارکت مردم عزیز این محل با سرعت و قوت به پیشرفت خود ادامه خواهد داد تا یکی دیگر از محلات بافت فرسوده نوسازی گردد، و به یاری خداوند این گونه فعالیت ها در دیگر مناطق بافت نیز ادامه پیدا کند تا شاهد رشد و نوسازی هر چه بیشتر بافت های ناکارآمد شهرمان باشیم.