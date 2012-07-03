  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۰

پیری خبر داد:

کار برداشت سیب زمینی از اراضی کشاورزی ایرانشهر به پایان رسید

کار برداشت سیب زمینی از اراضی کشاورزی ایرانشهر به پایان رسید

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: کار برداشت محصول سیب زمینی از اراضی کشاورزی این شهرستان به پایان رسید.

مجتبی پیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ایرانشهر به لحاظ داشتن آب و هوای مناسب و زمین های حاصلخیز توانایی کاشت دو بار سیب زمینی در سال را دارد.

وی گفت: کشاورزان این شهرستان امسال 300 هکتار از اراضی خود را به کشت سیب زمینی اختصاص داده بودند که از این میزان سطح زیر کشت بیش از 9 هزار تن محصول برداشت و به بازارهای داخل و خارج از استان عرضه شده است.

وی افزود: مرحله اول کشت سیب زمینی در ایرانشهر از مهرماه آغاز و برداشت آن در دی ماه صورت می گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر بیان داشت: مرحله دوم نیز از اواخر آذر شروع و برداشت آن تا اواخر تیر ماه ادامه دارد.

وی گفت: امسال از محل فروش سیب زمینی 25 میلیارد ریال عاید کشاوزران ایرانشهری شده است.

وی افزود: در حال حاضر 500 نفر در کار تولید سیب زمینی در این شهرستان مشغول فعالیت هستند.

کد مطلب 1641809

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها