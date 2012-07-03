344 تن فرآورده های خام دامی آلوده در اردبیل معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی عصر سه شنبه در همایش روز ملی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان اضافه کرد: این میزان فرآورده خام دامی آلوده از بیش از 100 هزار بار بازدید بهداشتی از مراکز تولید، توزیع و استحصال فرآورده های دامی به دست آمده است.

وی افزود: در سال گذشته حجم زیادی از فعالیتهای دامپزشکی در راستای ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه و تضمین امنیت غذایی و به مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان معطوف بود.

صالحی یادآور شد: در این راستا اکیپها و بازرسان دامپزشکی بر کشتار بیش از ده میلیون قطعه طیور و دویست هزار راس دام سبک و سنگین در سطح کشتارگاههای دام و طیور استان نظارت بهداشتی کرده اند.



وی نظارت بر فرآورده های خام دامی، اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در طول سال، جایگزین شدن کشتارگاههای صنعتی به جای سنتی، عرضه گوشت و آلایش خوراکی دامی به صورت کاملا بهداشتی و بسته بندی کددار، واکسیناسیون بیماریهای مشترک نظیر هاری، بروسلوز و شاربن و.. را از مهمترین اقدامات درکنترل بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام عنوان کرد.

سرپرست دامپزشکی استان تصریح کرد: انجام تست و خونگیری ادواری، سمپاشی دام، اماکن و جایگاههای نگهداری دام برای کنترل بیماریهای مشترک، بازرسی بهداشتی لاشه های کشتارگاهی و کنترل مبادی ورودی و خروجی استان در زمینه پیشگیری از بروز این بیماریها از دیگر این اقدامات بوده است.



وی 13 تیر ماه، روز ملی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام را فرصت مناسبی جهت تبیین نقش برجسته دامپزشکی درجامعه دانست.

صالحی عنوان کرد: اعلام چنین روزی از ضروریاتی است که می تواند با اطلاع رسانی به آحاد جامعه، جمعیت انسانی را از این معضل نجات داده و با رعایت موارد بهداشتی لازم سلامتی واقعی را برای جامعه به ارمغان آورد.

