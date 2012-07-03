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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۱

صالحی:

344 تن فرآورده های خام دامی آلوده در اردبیل معدوم شد

344 تن فرآورده های خام دامی آلوده در اردبیل معدوم شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: سرپرست دامپزشکی استان اردبیل گفت: بالغ بر 344 تن فرآورده های خام دامی آلوده طی یک سال گذشته در سطح استان جمع آوری و معدوم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی عصر سه شنبه در همایش روز ملی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان اضافه کرد: این میزان فرآورده خام دامی آلوده از بیش از 100 هزار بار بازدید بهداشتی از مراکز تولید، توزیع و استحصال فرآورده های دامی به دست آمده است.

وی افزود: در سال گذشته حجم زیادی از فعالیتهای  دامپزشکی در راستای ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه و تضمین امنیت غذایی و به مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان معطوف بود.
 
صالحی یادآور شد: در این راستا اکیپها و بازرسان دامپزشکی بر کشتار بیش از ده میلیون قطعه طیور و دویست هزار راس دام سبک و سنگین در سطح کشتارگاههای دام و طیور استان نظارت بهداشتی کرده اند.
 
وی نظارت بر فرآورده های خام دامی، اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در طول سال، جایگزین شدن کشتارگاههای صنعتی به جای سنتی، عرضه گوشت و آلایش خوراکی دامی به صورت کاملا بهداشتی و بسته بندی کددار، واکسیناسیون بیماریهای مشترک نظیر هاری، بروسلوز و شاربن و.. را از مهمترین اقدامات درکنترل بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام عنوان کرد.
 
سرپرست دامپزشکی استان تصریح کرد: انجام تست و خونگیری ادواری، سمپاشی دام، اماکن و جایگاههای نگهداری دام برای کنترل بیماریهای مشترک، بازرسی بهداشتی لاشه های کشتارگاهی و کنترل مبادی ورودی و خروجی استان در زمینه پیشگیری از بروز این بیماریها از دیگر این اقدامات بوده است.

وی 13 تیر ماه، روز ملی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام را فرصت مناسبی جهت تبیین نقش برجسته دامپزشکی درجامعه دانست.
 
صالحی عنوان کرد: اعلام چنین روزی  از ضروریاتی است که می تواند با اطلاع رسانی به آحاد جامعه، جمعیت انسانی را از این معضل نجات داده و با رعایت موارد بهداشتی لازم سلامتی واقعی را برای جامعه به ارمغان آورد.
 
کد مطلب 1641810

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