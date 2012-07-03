هشدار آلمان درباره موانع خروج نظامیان خارجی/148 کشته در درگیریهای اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، طی سه روز گذشته درگیری های نظامی در مناطق مختلف افغانستان سبب کشته شدن 148 نفر از جمله 5 نظامی ناتو شده است.

فرماندهی نظامیان ناتو در افغانستان امروز سه شنبه کشته شدن یکی از نیروهای خود در حمله شبه نظامیان طالبان به شرق این کشور تایید کرد.

روز گذشته نیز یک نظامی دیگر ناتو در حادثه مشابهی در جنوب افغانستان کشته شد. در عین حال بیانیه ای که از سوی فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان(ایساف) منتشر شده، اشاره ای به ملیت این افراد نکرده است.

گزارش دیگری حاکی است انفجاری انتحاری در مسیر یک خودروی مسافربری عمومی در قندهار سبب کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن 23 نفر دیگر شده است.

به گفته ژنرال "عبدالرازق" رئیس پلیس محلی تمام قربانیان این حادثه تروریستی غیرنظامی بوده اند. با این حال یک منبع اطلاعاتی به شینهوا گفته این مینی بوس حامل شماری از نیروهای یگان ویژه پلیس افغانستان بوده است.

همچنین روز یکشنبه مردی با یونیفورم پلیس افغانستان در ولایت هلمند به سوی نظامیان ناتو آتش گشود که طی آن سه نظامی انگلیسی کشته شدند. در این میان همچنین 5 غیرنظامی جان خود را از دست داده و 18 نفر از آنان نیز زخمی شدند.

وزارت کشور افغانستان امروز سه شنبه اعلام کرد ظرف 72 ساعت گذشته نظامیان افغان با همکاری نیروهای ناتو اقدام به برگزاری 12 عملیات پاکسازی مشترک در ولایتهای کابل، قندهار، اروزگان، وردک، لوگار و غزنی کرده اند. بر این اساس در جریان این عملیات 82 شبه نظامی طالبان کشته و 34 نفر از آنان نیز بازداشت شده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از "توماس دمایتزره" وزیر دفاع آلمان از وجود موانع و مشکلات عدیده ای بر سر راه خروج نظامیان خارجی از افغانستان تا سال 2014 خبر داد.

به گفته این مقام آلمانی که امروز سه شنبه به صورت غیرمنتظره وارد افغانستان شد، روند خروج نظامیان خارجی از این کشور بسیار پیچیده است.

مایتزره افزود مسئله اصلی در تامین نیروهای ناتو است که به دلیل بسته شدن مرزهای شرقی افغانستان با پاکستان در ماههای گذشته با مشکل روبرو شده است.

این اقدام پاکستان پس از حمله هواپیماهای آمریکایی به ارتش این کشور در نوامبر گذشته رخ داد که طی آن 24 نظامی پاکستانی کشته شدند.