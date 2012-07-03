احداث حوزه علمیه خواهران در پنج شهر بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد اسماعیل‌نیا بعدازظهر سه‌شنبه در آئین تودیع و معارفه مدریران حوزه علمیه خواهران استان بوشهر اظهار داشت: در مدت زمان حضور خود در مدیریت حوزه علمیه خواهران همه سعی و تلاش خود را برای ارتقای جایگاه فرهنگ دینی در استان به کار گرفتیم و توانستیم به نتایج مطلوبی نیز دست یابیم.

وی به برخی از کارهای انجام گرفته در دوران خدمتی خود اشاره کرد و افزود: برای اینکه در معرض اتهام نباشم از دریافت اعتبارات در اختیار مدیر پرهیز کردم و همچنین به منظور پرهیز از اسراف از چاپ بروشور و بنر برای ارائه عملکرد امتناع کریم.

مدیر سابق حوزه علمیه خواهران استان بوشهر اضافه کرد: در حالی که تا قبل از آغاز فعالیت حوزه علمیه خواهران، ساختمان حوزوی برای خواهران نداشتیم، در حال حاضر در شهرهای عسلویه، برازجان، کنگان، بوشهر و خورموج حوزه علمیه خواهران یا احداث شده و یا در حال احداث است.

وی از صدور مجوز دو مدرسه علمیه جدید در استان بوشهر در آینده نزدیک خبر داد و افزود: یکی از مطالبات جدی مردم ، روحانیت و خانواده شهدا توجه به فرهنگ عفاف و حجاب در بوشهر است که باید مسئولان به این امر توجه داشته باشند.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌نیا با تاکید بر ضرورت حجاب و عفاف ادامه داد: باید یکی از اولویت‌های مسئولان حوزه علمیه خواهران توجه به فرهنگ عفاف و حجاب در بوشهر باشد.



وی از ادامه تحصیل خود در سطح چهار حوزه در قم خبر داد و بیان داشت: از همه افرادی که در دوران مسئولیت با ما همکاری داشتند تقدیر و تشکر می‌کنم.

در این آئین حجت‌الاسلام یوسف جمالی به عنوان مدیرحوزه علمیه خواهران استان بوشهر انتخاب و از خدمات حجت‌الاسلام جواد اسماعیل نیا قدردانی شد.