اسرائیل به نقض قطعنامه 1701 ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "میشل سلیمان" ضمن محکوم کردن اقدام رژیم صهیونیستی در کارگذاشتن دستگاه جاسوسی در خطوط ارتباطی در جنوب لبنان، آن را نقض قطعنامه 1701 دانست.

وی افزود: ادامه فعالیتهای جاسوسی، مین گذاری و کارگذاری دستگاه جاسوسی در جنوب لبنان در واقع اشغالگری به شیوه دیگر است.

رئیس جمهوری لبنان بیان کرد: نقض مجدد حاکمیت لبنان از سوی اسرائیل به سلسه اقدامات این رژیم در نقض قطعنامه 1701 افزوده می شود.

شایان ذکر است رژیم صهیونیستی پس از اینکه مقاومت اسلامی لبنان یک دستگاه جاسوسی کار گذاشته در خطوط ارتباطی این کشور را کشف کرد از راه دور آن را منفجر کرد.