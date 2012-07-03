سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مسابقات بسکتبال استان چهارمحال و بختیاری از هفته آینده در رده سنی مینی، اظهار داشت: این مسابقات برای انتخاب بازکنان تیم استان برگزار می شود.

وی افزود: بازیکنان تیم بسکتبال فرخشهر برای شرکت در این مسابقات آماده هستند و امیدواریم نتایج خوبی در این دوره از مسابقات کسب کنیم.

حسینی ادامه داد: تمارین تیم بسکتبال رده سنی مینی در دو سالن ورزشی زیر نظر دو مربی دارای کارت مربی گیری بسکتبال انجام شده است و بازکینان تمارین خوب و مناسب و در عین حال سخت را برای آمادگی در این مسابقات پشت سر گذاشتند.

وی اذعان داشت: هم اکنون در تمام پست های میدانی بسکتبال بازیکن ارزنده و مناسب داریم و امیدواریم در تمام مسابقات پیروز باشیم و موجب افتخار شهر فرخشهر شویم.