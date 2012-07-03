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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۶

حجت الاسلام الهیان:

30 گفتمان دینی در بروجن برگزار می شود

30 گفتمان دینی در بروجن برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: 30 گفتمان دینی در تابستان سال جاری در شهرستان بروجن برگزار می شود.

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری 30 گفتمان دینی در فصل تابستان در شهرستان بروجن خبر داد و اظهار داشت: این 30 گفتمان در مساجد و مراکز فرهنگی شهرستان بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: این تعداد گفتمان با همکاری مبلغین، روحانیون، آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی بروجن برگزار می شود.

حجت الاسلام مجید الهیان با اشاره به گفتمانهای برگزار شده در این شهرستان ادامه داد: جوانان بیشترین استقابل کنندگان این گفتمانها بوده اند و امیدواریم استقبال از گفتمانهایی که می خواهیم در تابستان برگزار کنیم به همین نحو باشد.
 
رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: این گفتمانها با موضوع های مختلف برگزار می شود که بیان احکام، مسائل روز، نماز، باورهای دینی و ... از مهمترین مباحت گفتمانها است.
کد مطلب 1641827

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