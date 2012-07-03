30 گفتمان دینی در بروجن برگزار می شود

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری 30 گفتمان دینی در فصل تابستان در شهرستان بروجن خبر داد و اظهار داشت: این 30 گفتمان در مساجد و مراکز فرهنگی شهرستان بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: این تعداد گفتمان با همکاری مبلغین، روحانیون، آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی بروجن برگزار می شود.

حجت الاسلام مجید الهیان با اشاره به گفتمانهای برگزار شده در این شهرستان ادامه داد: جوانان بیشترین استقابل کنندگان این گفتمانها بوده اند و امیدواریم استقبال از گفتمانهایی که می خواهیم در تابستان برگزار کنیم به همین نحو باشد.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: این گفتمانها با موضوع های مختلف برگزار می شود که بیان احکام، مسائل روز، نماز، باورهای دینی و ... از مهمترین مباحت گفتمانها است.