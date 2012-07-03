تفکر جهادی در منطقه ویژه پارس حاکم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری عصر سه شنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: مدیران و تلاشگران صنعت نفت در جبهه اقتصادی کشور، شاخص تلاش‌ها و فعالیت‌های خود در راستای توسعه صنعت نفت را بهره‌مندی از منویات رهبر معظم انقلاب قرار داده‌اند.

وی افزود: از این رو متناسب با رویدادهای معنوی و ضرورت انجام صحیح فعالیت‌های فرهنگی استفاده از رهنمودهای نمایندگی مقام معظم رهبری در استان بوشهر را در دستور کار خود قرار داده ایم.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس اضافه کرد: بهره‌مندی از نظرات راهگشا و رهنمودهای حکیمانه مرجعیت و علما از ضرورت‌ها و نیاز اصلی مسئولان در راه انجام خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

نصوری تصریح کرد: پس از حضور معنوی مقام معظم رهبری به عسلویه، تفکر و الگوی جهادی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس حاکم شده و لذا همه فعالیت‌ها متاثر از منویات معظم له، توسعه پارس جنوبی در همسویی با تحقق کامل این تفکر بلند در تمامی زمینه‌ها دنبال می‌شود.

آیت‌الله صفاییی‌بوشهری امام جمعه بوشهر نیز در این نشست با اشاره به برکاتی که انقلاب اسلامی در زمینه پیشرفت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور داشته است خواستار توجه جدی مسئولان به منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در تمامی حوزه‌ها به ویژه زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی شد.

مدیران سازمان منطقه ویژه پارس با هدف بهره‌مندی از رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در زمینه کیفیت و چگونگی انجام فعالیت‌های فرهنگی این سازمان در مناسبت‌های معنوی و به‌ویژه ایام ماه مبارک رمضان امسال و پیشرفت کارهای اجرایی با وی دیدار و هم اندیشی کردند.