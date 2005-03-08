اوضاع فلسطين مبهم و غير شفاف است // اسراييل از تشكيل دولت مستقل فلسطيني جلوگيري مي كند// آمريكا مي كوشد رهبري منطقه را در دست اسراييل قرار دهد

آمريكا و رژيم اسراييل كه ادعا مي كردند عرفات مانع حركت سيال صلح درمنطقه مي باشد به طرز مرموزي اين چهره قديمي و سنتي مبارزات ملت فلسطين را از سر راه خود برداشتند.

پس ازمرگ عرفات كه در سال گذشته ميلادي صورت گرفت اتحاديه عرب و آمريكا كوشيدند تا ابومازن را به جانشيني وي بر مردم فلسطين تحميل كنند.

درانتخاباتي كه اخيرا در سرزمين هاي اشغالي فلسطين برگزار شد ابومازن موفق شد بررقباي خود پيروز شود و به عنوان رئيس حكومت خودگردان فلسطين زمام امور ملت فلسطين را بدست گيرد.

ابومازن 69 ساله ازسال 1987 همزمان با شروع انتفاضه اول تلاش كرد تا انتفاضه را از فاز نظامي و مبارزاتي به سمت اعتراضات شكلي و ظاهري هدايت كند.

ازسال 1987 ابومازن ارتباطات سري خود را با برخي شخصيت هاي حزب كارمانند اسحاق رابين نخست وزير مقتول ، شيمون پرز نخست وزير سابق و يوري ساري وزير دادگستري سابق رژيم صهيونيستي برقرار سازد.

با اينكه ابومازن ازچهره هاي قديمي ساف و جنبش فتح مي باشد اما اعتقادي به مبارزه مسلحانه عليه رژيم غاصب صهيونيستي ندارد.

او به روابط خود با شخصيت هاي صهيونيستي ادامه داد و از سال 1991 در جريان كنفرانس مادريد تماسهاي خود را با حزب كاررژيم اسراييل گسترش داد كه اين تماس ها منجر به امضاي قرار داد 1993 اسلو شد .

ازسال 1994 ابومازن به همراه ياسرعرفات و ساير اعضاي جنبش فتح وارد فلسطين اشغالي شدند وحكومت خودگردان فلسطين را دربخشي از اراضي اشغالي فلسطين به مركزيت رام الله تشكيل دادند.

پس ازسالها وبطور مشخص در سال 2003 آمريكا و اسراييل، ابومازن را به عنوان نخست وزيربر ياسرعرفات تحميل كردند كه مدت نخست وزيري ابومازن از 124 روز تجاوز نكرد و بر اثر فشارهاي داخلي وي مجبور به استعفا شد.

با انتفاضه دوم كه از سال 2000 همزمان با ورود اهانت آميز آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونسيتي به مسجد الاقصي در 28 سپتامبر 2000 آغاز شد ابومازن مخالفت خود را با انتفاضه علني ساخت و تلاش كرد تا انتفاضه الاقصي را از فاز نظامي خارجي و به فاز سياسي هدايت كند.



اما درمقابل عرفات وشخصيت هاي ديگر فلسطيني مانند فاروق قدومي رئيس بخش سياسي ساف، هاني الحسن وزيركشور سابق فلسطين و نيزشخص ياسرعرفات موفق به توقف انتفاضه شد.

پس ازانتخابات شوراهاي محلي در كرانه باختري رود اردن و نوار غزه و پيروزي مطلق جنبش هاي حماس وجهاد اسلامي فلسطين مشخص شد كه اين دوجنبش در مقابل جنبش فتح ازمحبوبيت بسيار بالايي برخوردار هستند.

لذا برخي چهره هاي جوان جنبش فتح نسبت به سياست هاي ابومازن وسازش كاري بيش ازحد وي با اسراييل و آمريكا اعتراض كردند و 32 نفر از كادرهاي برجسته جنبش فتح استعفاي خود را از اين جنبش اعلام داشتند .

به همين جهت اين اختلافات ميان چهره هاي جوان و چهره هاي سنتي جنبش فتح شدت گرفت و اين يكي ازچالش هاي است كه ابومازن با آن مواجه است.

به نظرمي رسد كه شرايط فعلي فلسطين به رغم آرامش نسبي موجود در آينده شاهد تحولات وسيعي خواهد بود زيرا آمريكا اكنون پس ازشكست درعراق تلاش مي كند تا سياست انقلاب هاي مخملي را كه دراوكراين وگرجستان تجربه كرده است در كشورهاي خاورميانه تكرار كند و فلسطين جزو كشورهايي است كه در آينده شاهد به قدرت رسيدن نسل جوان فلسطيني خواهد بود.

با توجه به اينكه اكنون برخي كشورهاي اتحاديه اروپا با سياست هاي توسعه طلبانه آمريكا همسوهستند لذا فشارهاي زيادي به بهانه برقراري دمكراسي بركشورهاي عرب منطقه خواهند آورد.

هم اكنون فشارهاي آمريكا وغرب بر سوريه افزايش يافته است به طوري كه آنها تلاش مي كنند تا رهبران جنبش هاي مبارز فلسطيني از كشورسوريه اخراج و اين گونه جنبش ها منحل شوند تا هيچ گونه جنبشي نتواند عليه اسراييل دست به اقدامي بزند.

درفازبعدي، آمريكا وغرب تلاش خواهند كرد تا عمليات خود را متوجه حزب الله لبنان سازند تا اين حزب را ازمبارزه با رژيم صهيونيستي باز دارند.

اين عوامل به علاوه عوامل داخلي ديگرمسلما فلسطين را درمقابل اسراييل تضعيف خواهد كردو شرايط فعلي اين كشوربه شكل فعلي خود يعني حكومت خودگردان بدون ابزارهاي سياسي و اقتصادي و اجرايي براي مدتي باقي خواهند ماند.



البته رژيم صهيونيستي درآينده به تدريج ازنوارغزه و كرانه باختري رود اردن خارج خواهد شد وامنيت را به حكومت خودگردان خواهد سپرد اما خروج نيروهاي اسراييلي ازكرانه غربي و نوارغزه امتيازي نيست كه اسراييل به طرف فلسطيني مي دهد بلكه اساسا حضور نيروهاي اسراييلي در كرانه باختري رود اردن و نوار غزه تنها با هدف چانه زني آريل شارون در مذاكرات بعدي با حكومت خودگردان صورت گرفته و با اصل قطعنامه 242 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مغايرت دارد.

بنابراين احزاب وجنبش هاي فلسطين مي بايستي تحولات منطقه وجهان را به شدت دنبال كنند و ازهرگونه حركتي كه خون شهداي فلسطين را پايمال مي كند پرهيزنمايند.



ملت فلسطين امروز بيش ازهر زمان ديگر به وحدت و همدلي نياز دارد زيرا اسراييل مي كوشد تا دردرازمدت در صفوف ملت فلسطين رخنه كند وعوامل خود را در ساختارهاي سياسي و امنيتي فلسطين نفوذ دهد.

مسئله فلسطين با مذاكره و گفتگو حل نخواهد شد زيرا رهبران فلسطيني ازسال 1991 تاكنون مذاكرات متعدد وفشرده اي در واي ريور،واشنگتن وكمپ ديويد با رژيم صهيونيستي انجام داده اند اما طرف ضعيف مذاكرات ، فلسطينيها بودند و به همين دليل موفق نشدند علي رغم اين مذاكرات طولاني و شاق امتيازي به سود ملت فلسطين بدست آورند.

بنابراين درفرآيند به اصطلاح صلح فلسطين واسراييل بدون برخورداري ازپشتوانه مردمي حكومت خودگردان به رياست ابومازن قادرنخواهد بود حقوق ملت فلسطين را تامين كند و لذا اين مذاكرات چه درزمان آريل شارون وچه بعد از وي سالهاي سال ادامه خواهد داشت و هيچ گونه نتيجه اي از آن حاصل نخواهد شد.

درگذشته اتحاديه اروپا تلاش كرد تا به موازات آمريكا جايگاهي درمنطقه نفت خيزخاورميانه براي خود ايجا كند.كشورهاي آلمان، فرانسه وانگليس كه منافع خاص خود را در منطقه دنبال مي كنند و روابط سنتي با كشورهاي مسلمان منطقه دارند تلاش مي كنند تا مواضع مستقلي به دوراز سيطره آمريكا اتخاذ كنند اما حوادث بعدي از جمله اشغال عراق وافغانستان موجب شد كه برخي كشورهاي مهم اتحاديه اروپا مانند فرانسه و آلمان راه خود را از آمريكا جدا سازند.

اما انگليسي به دليل برخي مشتركات فرهنگي با آمريكا درحوادث خاورميانه همسو شده لذا اتحاديه اروپا درصدد برآمد تا براي جلوگيري از ايجاد شكاف ميان ديدگاههاي آمريكا و اتحاديه اروپا اختلافات خود را با آمريكا حل كنند .

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در دوره اول رياست جمهوري خود فازعمليات نظامي را براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود دنبال مي كرد اما در دوره دوم رياست جمهوري خود اين سياست را تعديل كرد و اكنون سعي مي كند ساختارهاي سياسي منطقه را ازطريق انقلاب هاي مخملي و به بهانه دمكراسي دنبال كند كه اين سياست جديد مورد قبول اتحاديه اروپا قرار گرفت و به همين دليل دردوره دوم رياست جمهوري بوش جهان شاهد بهبود روابط آمريكا و غرب بود.

اتحاديه اروپايي به دليل حضورگسترده آمريكا و دخالت هاي اين كشور درمسائل داخلي خاورميانه هرگزنمي تواند به طور مستقل نقش فعالي را درروند تحولات منطقه ايفا كند .

اكنون اتحاديه اروپا به شدت تحت تاثير سياست هاي آمريكا قرار داد و نمي تواند تصميمات سرنوشت سازي بدون آمريكا اتخاذ نمايد لذا به نظر مي رسد با افزايش دخالت هاي آمريكا در منطقه اتحاديه اروپا مجبور خواهد بود از سياست هاي اين كشور دنباله روي كند.

كشورهاي عربي به دليل سيستم هاي امنيتي خشن ونبود دمكراسي فاقد پايگاه مردمي هستند و لذا دربرابر بحران هاي داخلي منطقه اي وفرامنطقه اي بسيارشكننده و آسيب پذير هستند لذا با توجه به ضعف دروني سيستم هاي حقوقي عرب آمريكا فشارهاي زيادي متوجه اين نوع كشورها كرده و تا با اسراييل رابطه برقرار سازند.

رهبران اين حكومت ها دو راه بيشترندارند يا برقراري دمكراسي در جوامع خود كه در اين صورت اين دمكراسي به سقوط اين نوع حكومت ها منجرخواهد شد كه در اين صورت اين دمكراسي به سقوط اين نوع حكومت ها منجر خواهد شد ويا مجبور هستند خواسته آمريكا را اجرا كنند وبا اسراييل رابطه برقرارسازند و وضعيت فعلي خود را يعني حكومت هاي پليسي و سركوبگر خود را حفظ كنند.