جزئیات انفجار تروریستی الدیوانیه/ 74نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "سالم علوان" استاندار الدیوانیه اعلام کرد: آمار نهایی انفجاری که صبح امروز در الدیوانیه رخ داد، 24 کشته و 50 زخمی است.

استاندار الدیوانیه افزود: تحقیقات اولیه نشان می دهد عامل انفجار فرد انتحاری بوده است که یک خودروی "کیا" را منجر کرده است.

وی افزود: تا اطلاع ثانوی مقررات منع آمد و شد اعمال شده است تا شرایط برای فعالیت نیروهای امنیتی آسانتر باشد.

این درحالی است که منابع پزشکی پیشتر اعلام کرده بودند: 25 نفر کشته و 70 نفر دیگر زخمی شده اند که شماری زن و کودک در میان آنها قرار دارند.

با این حال، در گزارش متناقض دیگر، منابع امنیتی تعداد کشته ها و زخمی ها را 85 نفر اعلام کرده اند. شایان ذکر است انفجار امروز در یک بازار در مرکز الدیوانیه رخ داد.