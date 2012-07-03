  1. بین الملل
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۳

تحولات امنیتی عراق/

جزئیات انفجار تروریستی الدیوانیه/ 74نفر کشته و زخمی شدند

جزئیات انفجار تروریستی الدیوانیه/ 74نفر کشته و زخمی شدند

استاندار الدیوانیه عراق با تشریح چگونگی وقوع انفجار تروریستی امروز این استان آمار کشته و زخمی های آن را 74 نفر اعلام کرد، این در حالی است که منابع پزشکی و امنیتی آماری متفاوت داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "سالم علوان" استاندار الدیوانیه اعلام کرد: آمار نهایی انفجاری که صبح امروز در الدیوانیه رخ داد، 24 کشته و 50 زخمی است.

استاندار الدیوانیه  افزود: تحقیقات اولیه نشان می دهد عامل انفجار فرد انتحاری بوده است که یک خودروی "کیا" را منجر کرده است.

وی افزود: تا اطلاع ثانوی مقررات منع آمد و شد اعمال شده است تا شرایط برای فعالیت نیروهای امنیتی آسانتر باشد.

این درحالی است که منابع پزشکی پیشتر اعلام کرده بودند: 25 نفر کشته و 70 نفر دیگر زخمی شده اند که شماری زن و کودک در میان آنها قرار دارند.

با این حال، در گزارش متناقض دیگر، منابع امنیتی تعداد کشته ها و زخمی ها را 85 نفر اعلام کرده اند. شایان ذکر است انفجار امروز در یک بازار در مرکز الدیوانیه رخ داد.

کد مطلب 1641840

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