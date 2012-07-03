توصیه جدید ترکها به مرسی / با تمام گروهها تعامل کن

به گزارش خبرگزاری مهر، "داود اوغلو" در مصاحبه با شبکه عربی زبان "اسکای نیوز" انقلاب مردم مصر در سال 2011 را " نشانه جهانی وجدان بشری " خواند.

وی انتقال نسبتا صلح آمیز قدرت در مصر را در مقایسه با دیگر کشورهای عربی نشانه این خواند که مصر " مغز" جهان عرب است.

وی ضمن هشداردر این خصوص که ، به هر حال انتخاب رئیس جمهور انتهای راه نیست، بلکه آغاز یک پروسه طولانی است از "محمد مرسی " رئیس جمهور مصر خواست که با تمام گروه های سیاسی و اجتماعی مصر تعامل کند.

"داود اغلو "همچنین گفت ترکیه آماده است برای ساخت یک مصر منسجم و دموکراتیک کمک کند.

گفتنی است اظهارات " رجب طیب اردوغان " نخست وزیر ترکیه در سال گذشته خطاب به مردم مصر که از آنها خواسته بود الگوی ترکیه سکولار را برای آینده مصر انتخاب کنند با اعتراض مردم و گروه های اسلامی مصر مواجه شده بود.