تیم فوتبال پرسپولیس مقابل صبای قم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صبای قم امروز و در یک دیدار دوستانه در ورزشگاه درفشی فر به مصاف هم رفتند که این مسابقه در پایان با نتیجه 2 بر صفر به پایان رسید. در این مسابقه که ساعت 18 آغاز شد، فرید کریمی در دقیقه 40 اولین گل تیم صبا را به ثمر رساند و میلاد سلیمان فلاح هم در دقیقه 50 دومین گل صبا را وارد دروازه پرسپولیس کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس بازی را با ترکیب شهاب گردان، محسن بنگر، رضا نورمحمدی، حسین ماهینی، امیرحسین فشنگچی، سامان آقازمانی، اسماعیل زاده، محمد نوری، مهدی مهدوی کیا و کریم انصاریفرد شروع کرد. در نیمه دوم سرخپوشان با هشت تغییر کارشان را ادامه دادند. محمد قاضی، علی کریمی، مهرداد پولادی، سوسا، غلامرضا رضایی، جلال حسینی، حمید علی عسگری و جواد کاظمیان در این نیمه برای پرسپولیس به میدان رفتند.

* صبا در دقایق 26 و 39 هم دو گل به پرسپولیس زد که داور، این دو گل را آفساید اعلام کرد.

* علی پروین برای تماشای بازی در جایگاه تماشاگران حضور داشت. حدود 200 تماشاگر هم از نزدیک شاهد مسابقه بودند، اما کثیف بودن صندلی‌ها باعث شده بود تا این تماشاگران ایستاده بازی را تماشا کنند.

* مجموعه ورزشی درفشی فر برای برگزاری جشن‌ نیمه شعبان آماده است. در زمین چمن مصنوعی این مجموعه صندلی‌هایی چیده شده است. ضمن اینکه دوربین‌های بزرگ فیلمبرداری هم در کنار چمن مصنوعی تعبیه شده است تا از جشن‌ها فیلم گرفته شود.