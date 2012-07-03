برگزاری همایش معماری در همدان/ تهاجم فرهنگی به معماری ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد محمدی بعدازظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: نخستین همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی با حضور مسئولان و صاحب‌نظران تیر ماه در همدان برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی همایش افزود: پس از طرح برگزاری همایش ملی معماری و هویت در شورای مرکزی، میزبانی برگزاری همایش به همدان با عنوان پایتخت تاریخ وتمدن ایران واگذار شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان با تشریح اهداف همایش افزود: دستیابی به اصول و مفاهیم بنیادین و نظری درباره معماری مسکن اسلامی ایرانی و دستیابی به معیارها و ضوابط و مقررات لازم به منظور بهبود هویت معماری در زمینه‌های معماری مسکونی و تاثیر متقابل آن بر معماری نمادین از منظر تاثیر درونی و تاثیر بیرونی و دستیابی به معیارهایی برای اخذ تصمیمات اساسی و کـلان در خصوص تامین مسکن با توجه به فرهنگ سکونت و نیازهای خانواده برای بهبود زندگی، سلامت روان، بهبود روابط انسانی و رشد و شکوفایی نسل‌ها از جمله اهداف تعیین شده برای این همایش ملی است.

همایش ملی معماری در سه محور اصلی برگزار می شود

محمدی در مورد محورهای همایش گفت: این همایش دارای سه محور خانه و خانواده، خانه و توسعه شهری و تراکم مسکونی و جنبه‌های مختلف تاثیر آن بر معماری معاصر ایران است.

وی گفت: محورها با سرفصل‌هایی از جمله آسیب‌شناسی و نقد وضع موجود معماری و بررسی علل و عوامل اغتشاش در هویت معماری و شهرسازی امروز ایران و تدوین دیدگاه‌هایی در راستای بهبود اصلاح آن تعریف شده است..

دبیر اجرایی همایش گفت: انجمن مفاخر معماری ایران و دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد همدان، واحد علوم و تحقیقات و معاونت سما، بوعلی سینا و جهاد دانشگاهی همدان در برگزاری همایش مشارکت دارند.

معماری امروز ایران منعکس‌کننده فرهنگ اسلامی و ایرانی نیست

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان اظهار داشت: با توجه به اینکه معماری امروز ایران منعکس‌کننده فرهنگ اسلامی و ایرانی نیست لذا با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری با ابلاغ سند چشم انداز توسعه در این بخش توجه به معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی مورد توجه قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از گرایش به سمت معماری غربی احساس خطر کرده است، گفت: این سازمان با پیشگام شدن برای رفع این موضوع اقدام به برگزاری این همایش کرده است .

بهزاد محمدی با بیان اینکه در مدت زمان اعلام شده 75 مقاله به دبیرخانه ارسال شده است، گفت: از این تعداد 32 مقاله برگزیده شده که در روز همایش چاپ و ارائه می شوند.

محمدی همچنین از چاپ تمبر ویژه همایش ملی معماری و هویت خبر داد و افزود: از این تمبر در روز گشایش همایش رونمایی خواهد شد.

تهاجم فرهنگی به معماری ایرانی اسلامی رخنه کرده است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان در ادامه با اشاره به اینکه امروزه تهاجم فرهنگی به معماری ایرانی اسلامی نیز رخنه کرده است، افزود: استفاده از نماهای نامناسب و وارداتی هویت معماری ایران را زیر سئوال برده است.

بهزاد محمدی با بیان اینکه سایه معماری غرب بر روی معماری ایران سنگینی می کند، اظهار داشت: چنانچه مسؤولان به این امر توجه می کردند هم اکنون به معماری به کار گرفته در ساخت و سازها افتخار می کردیم در حالی که ضوابط موجود برگرفته از معماری ایرانی اسلامی نیست.

محمدی اضافه کرد: نخستین همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی در روزهای 15 و 16 تیرماه در محل سالن شهدای استانداری همدان برگزار می‌شود.