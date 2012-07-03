  1. ورزش
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۰

"ویلاس بوآس" به عنوان سرمربی تاتنهام منصوب شد

"ویلاس بوآس" به عنوان سرمربی تاتنهام منصوب شد

"آندره ویلاس بوآس" به عنوان سرمربی تیم فوتبال تاتنهام انگلستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویلاس بوآس با انعقاد قراردادی سه ساله جایگزین "هری ردنپ" در تیم فوتبال تاتنهام شد. وی پس از انتصاب در این سمت به سایت تاتنهام گفت: تاتنهام باشگاهی بزرگ با سنتی بزرگ است که از حمایت فوق العاده هواداران بر خوردار است. این تیم هم در خانه و هم در جهان چنین وضعیتی دارد. احساس می کنم از موقعیت خوبی برخوردارم.

وی افزود: مربیگری تاتنهام یکی از هیجان انگیزترین کارها در رقابت های لیگ برتر است. من چندین جلسه با رئیس (دانیل له‌وی) داشته ام و نظرات خود را در خصوص پیشرفت آینده تیم با هم در میان گذاشته ایم.

ویلاس بوآس 34 ساله در ماه مارس پس از 9 ماه حضور در چلسی از این تیم اخراج شد و روبرتو دی ماتئو، دستیار وی، آبی ها را به عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی انگلستان رساند.  

کد مطلب 1641852

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