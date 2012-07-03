سرپرست بنیاد نخبگان استان مرکزی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی استانداری استان مرکزی ظهر سه شنبه در مراسم معارفه سرپرست بنیاد نخبگان استان مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی از پیشتازان تربیت نخبگان علمی و فرهنگی کشور است افزود: استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور دارای جایگاه ویژه ای است.

محمد رضا عاشوری با اشاره به اینکه در استان مرکزی بیش از 150 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند افزود: هم اکنون 2700 واحد صنعتی و 175 هزار نفر در استان مشغول به فعالیت می باشند.

وی گفت: میزان صادرات این استان طی سال گذشته بالغ بر دو میلیارد دلار بوده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه به پنج میلیارد دلار می رسد.

وی افزود: محور توسعه مجامع نیروی انسانی متخصص است که در این راستا پرورش علمی و عملی نخبگان در حوزه های تخصصی مورد نیاز جامعه کنونی و امری ضروری است.

عاشوری، شاخصه های مهم انسان توسعه یافته را دانش، بینش و مهارت عنوان کرد و افزود: این مهم باید با آموزش های نوین و پویا در جهت افزایش درآمدهای غیر نفتی و ارتقای سرمایه های داخلی حاصل شود.