ایران مقابل بحرین به تساوی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آخرین دیدار مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال زیر 22 سال آسیا در مالاکای انجام شد که طی آن تیم فوتبال ایران و بحرین به تساوی یک بر یک رسیدند. با این تساوی تیم ایران به عنوان سرگروه به مرحله نهایی صعود کرد و کویت هم به عنوان دومین تیم گروه جواز حضور در مرحله بعد را به دست آورد.

در حالی که ایران در نیمه اول با یک گل از حریف خود عقب بود، پورعلی گنجی در دقیقه 48 گل تساوی بازی را برای ایران به ثمر رساند. در دیگر دیدار این گروه تیم کویت با نتیجه 8 بر صفر مالدیو را شکست داد. تاجیکستان هم 4 بر 2 از سد قطر گذشت.

این رقابتها در مرحله مقدماتی فوتبال زیر 22 سال آسیا برگزار شد و قرار است با صعود تیم های برتر گروه های دیگر، مسابقات مرحله نهایی سال 2013 در یکی از دو کشور تایلند و یا عمان برگزار شود.