برگزاری یادواره شهدای روحانی در دانشگاه زابل

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس تبلیغات اسلامی زابل ظهر سه شنبه در این یادواره اظهار داشت: یکی از عوامل مهم و اساسی مقاومت و پیروزی در هشت سال دفاع مقدس نیروی انسانی بود که متشکل از بهترین و قوی‏ ترین مردان به ویژه جوانان عاشق و شهادت طلب میهن اسلامی بودند که در دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور سر از پا نمی ‏‌شناختند.

حجت ‌الاسلام محسن عارفی زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تکریم این بزرگواران را از مهم ترین وظایف عنوان کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تجلیل از شهدا و یادآوری ایثارگری ‌ها و مجاهدت‌ های آنان در جامعه هستیم زیرا تکریم این بزرگواران درمان بسیاری از دردهای جامعه امروزی است.

وی افزود: این یادواره در راستای ترویج فرهنگ شهید و شهادت، جهاد و ایثار و شناساندن شهدای روحانی منطقه سیستان برگزار شد.