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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۷

برگزاری یادواره شهدای روحانی در دانشگاه زابل

برگزاری یادواره شهدای روحانی در دانشگاه زابل

زابل - خبرگزاری مهر: به مناسبت اعیاد شعبانیه یادواره شهدای روحانی، طلبه و سربازان گمنام امام زمان (عج) در دانشگاه زابل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس تبلیغات اسلامی زابل ظهر سه شنبه در این یادواره اظهار داشت: یکی از عوامل مهم و اساسی مقاومت و پیروزی در هشت سال دفاع مقدس نیروی انسانی بود که متشکل از بهترین و قوی‏ ترین مردان به ویژه جوانان عاشق و شهادت طلب میهن اسلامی بودند که در دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور سر از پا نمی ‏‌شناختند.

حجت ‌الاسلام محسن عارفی زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تکریم این بزرگواران را از مهم ترین وظایف عنوان کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تجلیل از شهدا و یادآوری ایثارگری ‌ها و مجاهدت‌ های آنان در جامعه هستیم زیرا تکریم این بزرگواران درمان بسیاری از دردهای جامعه امروزی است.

وی افزود: این یادواره در راستای ترویج فرهنگ شهید و شهادت، جهاد و ایثار و شناساندن شهدای روحانی منطقه سیستان برگزار شد.

کد مطلب 1641857

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