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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۲۰:۳۷

شيخ همام حمودي يكي از شخصيت هاي با نفوذ درائتلاف عراق يكپارچه :

صدام تا پيش از برگزاري رفراندوم قانون اساسي دائمي عراق محاكمه مي شود

رهبران برجسته شيعه نزديك به ائتلاف عراق يكپارچه امروز اعلام داشتند:محاكمه صدام ديكتاتور سابق اين كشور تا پيش از اجراي رفراندوم درمورد قانون اساسي در اكتبر آينده آغاز خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، وي به خبرنگاران گفت : محاكمه عوامل حزب بعث و درراس آنها صدام كه عليه مردم عراق جرم و جنايتهاي متعدد و فراواني مرتكب شده اند به طورجدي انجام خواهد شد .

پيش بيني مي شود صدام به همراه شماري ازهمدستان جنايتكار خود به ارتكاب جنايت جنگي، كشتار گروهي، ارتكاب جنايت كشتار بسيياري از كردها وشيعيان دردوره حزب بعث پس از 35 سال متهم شوند.

موفق الربيعي مشاور امنيت ملي دولت موقت عراق و عضو ائتلاف عراق يكپارچه تصريح كرد : پيش بيني مي شود محاكمه صدام تا پيش از پايان سال جاري صورت گيرد.

وي ابراز اميدواري كرد : صدام در ماه سپتامبر ويا اكتبرآتي تا پيش ازبرگزاري رفراندوم درمورد قانون اساسي عراق محاكمه شوند.

 

کد مطلب 164186

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