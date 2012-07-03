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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۵۰

شکیبا:

ارائه کد پستی جهت دریافت خدمات پزشک خانواده ضروری است

ارائه کد پستی جهت دریافت خدمات پزشک خانواده ضروری است

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده سیستان بلوچستان گفت: ارائه کد پستی دقیق محل سکونت به ماموران سرشماری جهت دریافت خدمات برنامه پزشک خانواده ضروری است.

منصور شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کد پستی معین شده در پشت کارت های ملی الزاما کد پستی محل سکونت فعلی افراد نیست و مربوط به محلی است که هنگام ارسال کارت ملی، فرد در آن منطقه سکونت داشته است بنابراین تمامی افرادی که مستندی از کد پستی در دست ندارند می توانند برای دریافت آن به اداره پست مراجعه کنند.

وی گفت: به همراه داشتن کارت ملی، دفترچه بیمه، قبض آب یا برق دارای کد پستی محل سکونت یا تاییدیه اداره پست به هنگام مراجعه ماموران سرشماری ضروری است.

وی افزود: در زاهدان سرشماری با مراجعه یکی از اعضای خانواده به مراکز بهداشتی درمانی محل سکونت و در شهرستان ها با مراجعه ماموران به درب منازل انجام می شود.

رئیس ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده سیستان بلوچستان بیان داشت: کار سرشماری از خانوارها در استان از 15 خردادماه آغاز شده و تا 15 تیرماه ادامه دارد.

کد مطلب 1641862

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