اردوهای طرح هجرت سه در اراک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح اردوهای هجرت سه سپاه ناحیه اراک در هنرستان خوارزمی اراک افزود: اردوهای هجرت سه، به صورت یک، 10 و 15 روزه برگزار و دانش آموزان و دانشجویان بسیجی به مناطق محروم استان مرکزی اعزام می شوند.

سردار غلامعلی ابو حمزه افزود: طرح بسیج سازندگی با هدف کمک به دولت در اجرای طرح های ملی، منطقه ای، ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی به فرمان رهبر معطم انقلاب اجرا می شود.

وی افزود: این طرح علاوه بر غنی‌سازی اوقات فراغت، بسترهای لازم برای حرفه‌آموزی جوانان و نوجوانان را فراهم آورده و به توسعه و آبادانی شهرها کمک می کند.

وی گفت: سال گذشته 85 هزار و 567 نفر روز در منابع طبیعی و کشاورزی، 9 هزار و 373 نفر روز در بخش فنی و محرومیت زدایی، 11 هزار و 580 نفر روز در آموزش سلامت، دو هزار و 770 نفر روز در راستای اعزام تیم های بهداشتی و درمانی درقالب اردوهای جهادی در این استان فعالیت انجام شده است.

سردار ابو حمزه بر ضرورت بکار گیری نیروهای جوان مومن، متعهد و متخصص بیش از پیش در عرصه های مختلف تاکید کرد و افزود: برای تحقق شعار امسال این مهم باید در اولویت بسیج سازندگی قرار گیرد.