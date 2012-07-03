  1. استانها
  2. فارس
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۳۵

زرین کلاه اعلام کرد:

دو عضو علی البدل وارد شورای شهر شیراز شدند

دو عضو علی البدل وارد شورای شهر شیراز شدند

شیراز – خبرگزاری مهر: فرماندار شیراز گفت: با توجه به تعداد اعضای شورای شهر شیراز و صندلیهای خالی، دو عضو علی البدل از هفته آینده وارد شورا می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دو صندلی خالی در شورای شهر شیراز تاکید کرد: با توجه به اینکه شورای شهر شیراز باید با تمام توان فعالیت کند تصمیم گرفته شد که از این هفته دو عضو علی الدبل وارد شورا شوند.

وی یادآور شد: تا زمانیکه تکلیف قانونی دو عضو قدیمی شورای شهر شیراز مشخص نشود این دو عضو علی البدل به عنوان اعضای شورا فعالیت خود را انجام می دهند.

فرماندار شیراز در خصوص حکم دو عضو شورای شهر شیراز نیز تاکید کرد: تا کنون هیچ حکمی برای این دو عضو از جانب مراجع قانونی صادر نشده است.

زرین کلاه ادامه داد: حکم برائت این دو عضو صحت ندارد.

"حجت الاسلام میری" و "حق نگهدار" به عنوان دو عضو علی البدل شورای شهر شیراز فعالت خود را از این هفته آغاز خواهند کرد.

کد مطلب 1641864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها