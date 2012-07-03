دو عضو علی البدل وارد شورای شهر شیراز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دو صندلی خالی در شورای شهر شیراز تاکید کرد: با توجه به اینکه شورای شهر شیراز باید با تمام توان فعالیت کند تصمیم گرفته شد که از این هفته دو عضو علی الدبل وارد شورا شوند.
وی یادآور شد: تا زمانیکه تکلیف قانونی دو عضو قدیمی شورای شهر شیراز مشخص نشود این دو عضو علی البدل به عنوان اعضای شورا فعالیت خود را انجام می دهند.
فرماندار شیراز در خصوص حکم دو عضو شورای شهر شیراز نیز تاکید کرد: تا کنون هیچ حکمی برای این دو عضو از جانب مراجع قانونی صادر نشده است.
زرین کلاه ادامه داد: حکم برائت این دو عضو صحت ندارد.
"حجت الاسلام میری" و "حق نگهدار" به عنوان دو عضو علی البدل شورای شهر شیراز فعالت خود را از این هفته آغاز خواهند کرد.
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