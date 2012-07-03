صادرات ایران به پاکستان تا چهار برابر قابل افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اقتصادی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، قزوین و هیئت تجاری اتحادیه اتاق های صنعت و تجارت پیشاور پاکستان روز سه شنبه در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

در حاشیه این نشست حسن درویشوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کشور پاکستان درزمینه صادرات محصولاتی مانند برنج، گوشت قرمز، وسایل پزشکی و دارو، پارچه، لباس های ورزشی و میوه ظرفیت های خوبی دارد که می تواند مورد توجه تجار ایرانی قرار گیرد.

وی افزود: در بخش کشاورزی هم گندم و جو از محصولات شاخص این کشور است که می تواند در مراودات تجاری لحاظ شود.

سرکنسول ایران در پیشاور یادآورشد: محصولاتی مانند فرش ماشینی، خشکبار، کمپوت، کنسرو، موکت، مصالح ساختمانی، کاشی، سرامیک و لبنیات از کالاهایی است که ازایران زمینه صادرات به پاکستان را دارد.

وی زمینه سرمایه گذاری مشترک بین تجار قزوین و پیشاور را بسیار مناسب دانست و اظهارداشت: با توانمندی بسیار خوب استان قزوین در تولید کالاهای استراتژیک و مهم در صنعت و کشاورزی به راحتی می توان حجم مبادلات را تا چند برابر افزایش داد.

صادارات سه میلیارد دلاری دست یافتنی است

درویشوند با اشاره به جمعیت 180 میلیون نفری پاکستان تصریح کرد: حجم واردات کشور پاکستان در سال بالغ بر 32 میلیارد دلار است که اگر بتوانیم تنها 10 درصد از این میزان را به خود اختصاص دهیم قادریم بیش از سه میلیارد دلار کالا به پاکستان صادر کنیم.

وی گفت: عدم شناخت دو طرف از توانمندی و ظرفیت های صنعتی و تولیدی موجب شده است تا تجارت گسترده مغفول بماند که این روند زیبنده دو کشور دوست، مسلمان و همسایه نیست.

سرکنسول ایران در پیشاور پاکستان یادآورشد: خوشبختانه دیدگاه بسیار خوبی در بین مردم پاکستان در مورد کالاهای ایرانی وجود دارد که می توانیم از این جایگاه برای صادرات بیشتراستفاده کنیم.

تولید کالای مرغوب/ مبادلات صادقانه رمز موفقیت صادراتی

این مسئول سیاسی کشورمان در پیشاور تصریح کرد: ضمن بازنگری در برخی مبادلات اقتصادی در برخی کشورها باید روشی را اتخاذ کنیم تا با تولید کالای مرغوب، صداقت در تجارت و توجه به نیازهای مشتری زمینه حضور پایدار خود در بازارهای خارجی از جمله پاکستان را فراهم کنیم.



وی بیان کرد: استانهای قزوین و خیبر پختونخواه قابلیتهای مناسبی برای ایجاد روابط گسترده و مشترک را دارند که تبادل

هیئت های بازرگانی و اقتصادی و برپایی نمایشگاهای تخصصی در این استانها می تواند در معرفی کالاهای تولیدی طرفین و ایجاد انگیزه در خرید کالا کمک موثری باشد.

درویشوند یادآورشد: در یکی دوسال گذشته گامهای ارزشمندی برای توسعه روابط برداشته شده که امیدواریم امسال این روابط بهتر شود.