اجرای بزرگترین طرح جهانی اهدا خون/ حضور نماینده گینس در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این طرح بزرگ اهداء خون که از ساعت 9 صبح الی 22 بعدازظهر روز پنجشنبه 15 تیرماه سالجاری در مجموعه سرپوشیده شهید امر ا... معروف وند واقع در بزرگراه آیت ا... سعیدی ، چهار راه یافت آباد ، بلوار معلم ، بلوار ابراهیم آباد ، خیابان طاهری به انجام خواهد رسید ، ده ها هزار نفر از شهروندان محلات جنوبغرب تهران در عملی خداپسندانه به یاری بیماران نیازمند و هموفیلی خواهد شتافت.

گفتنی است، نماینده کتاب رکورد جهانی ( گینس ) نیز روز مقرر در محل برگزاری این طرح حضور داشته و قرار است این رکورد را در کنار دیگر رکوردها به ثبت جهانی برساند.

