  1. سیاست
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۲

نکو در گفتگو با مهر مطرح کرد:

جزئیات نشست بهمنی با کمیسیون اقتصادی مجلس

جزئیات نشست بهمنی با کمیسیون اقتصادی مجلس

دبیر کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست با رئیس کل بانک مرکزی نگرانی خود را از سود کلان بانک ها و موسسات مالی ابراز داشتند ، گفت: رئیس کل بانک مرکزی هم از این موضوع اظهار نگرانی کرد و توضیحاتی را ارائه کرد که باز هم کلی بود و به همین دلیل بحث در این زمینه توسط نمایندگان ادامه پیدا نکرد.

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به نشست امروز رئیس کل بانک مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این نشست رئیس کل بانک مرکزی گزارشی مختصر از ساماندهی موسسات و صندوقهای اعتباری ارائه داد و نمایندگان در ادامه سوالاتی را از وی پرسیدند که بهمنی به صورت کلی جواب داد.

وی افزود: همچنین نمایندگان در ادامه نگرانی خود را از سود کلان بانک ها و موسسات مالی ابراز داشتند که رئیس کل بانک مرکزی هم از این موضوع اظهار نگرانی کرد و توضیحاتی را ارائه کرد که باز هم کلی بود و به همین دلیل بحث در این زمینه توسط نمایندگان ادامه پیدا نکرد.
 
دبیر کمیسیون اقتصادی همچنین گفت: در بخش دیگری از نشست امروز کمیسیون اقتصادی روسای مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشورمان به همراه بقایی دبیر مناطق آزاد حضور داشتند و هرکدام گزارشی چند دقیقه ای از مسئولیتهای خود ارائه دادند.
 
نکو به حضور مسئولان مرکز پژوهشهای مجلس در نشست کمیسیون اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی در این جلسه خواهان ارتباط مستمر کارشناسان مرکز پژوهشها با کمیسیون اقتصادی شدند.
 
وی با بیان اینکه گرانی و تورم از دغدغه های کمیسیون اقتصادی است، گفت: قرار است در جلسات آینده کمیسیون اقتصادی مسئولان مرتبط با اقتصاد کشور به صورت تحلیلی گزارشی را به نمایندگان ارائه کنند.
 
کد مطلب 1641868

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