در يكي از نهادها به او برخورديم . وقتي فهميدند از گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر هستيم ، گفتند : « شما كه پيگير كار جانبازانيد ، بياييد با اين بنده خدا هم مصاحبه كنيد . امروز براي كاري به اينجا آمده . جانباز است و تا همين چندوقت پيش در خيابان فاطمي تهران كفش واكس مي‌زد .» باورش مشكل بود . يا شايد دلمان نمي‌خواست باور كنيم . اما حقيقت داشت .

اصغر قهرمان زمانه ؛ جانباز شيميايي و اعصاب و روان است . بله « قهرمان زمانه » نام فاميل اوست . و امروز آيا او هنوز قهرمان زمانه خود هست ؟!

متن زيرگفتگوي خبرنگار گروه دفاع مقدس « مهر » است با اين جانباز شيميايي و اعصاب و روان ، پيرامون مشكلات و مسائل جانبازان :

آقاي قهرمان زمانه در چه سالي و در كجا مجروح شديد؟

ـ متولد 46هستم واز 15سالگي به مناطق عملياتي رفتم كه در سال 63 بر اثرموج انفجار مجروح شدم وبراي درمان دربيمارستان شهيد نواب صفوي تهران بستري شدم. درگردان الحافظون تيپ63خاتم الأنبياء بودم كه فرمانده مان آنرا تأييد كرده است. دوسال

حدود سه سال در خيابان فاطمي تهران كفش واكس مي زدم . بدليل ضعف جسماني و روحي ديگر توان كار كردن ندارم؛سال گذشته يكي از كليه هايم بخاطرعفونت از كار افتاد . الان تقريباً هفت ماه است كه ديگر حتي نمي توانم در كنار خيابان بنشينم و كفش واكس بزنم.

يعني از سال 64تا66در فاو بودم و آنجا شيميايي شدم همچنين درمناطق ديگر مثل جزيره مجنون،هور،منطقه جفير،پادگان دوكوهه و بوكان هم حضور داشتم.

متأهل هستيد؟

ـ متأهل هستم و با همسر و دو دخترم ، در ساوه منزل پدرم زندگي مي كنم چون درآمدي ندارم كه بروم مستأجري حتي نمي توانم يك اتاق اجاره كنم!

شغلتان چيست؟

ـ الآن بيكارم و با كمك ديگران مخارج زندگيم را مي پردازم،خدا خيرشان بدهد خيريني كه هرچند وقت مقداري پول برايمان مي فرستند. قبلاً در يك شركت خصوصي كار مي كردم كه به خاطر وضعيتم از آنجا اخراج شدم.حدود سه سال در خيابان فاطمي تهران كفش واكس مي زدم و بارها دچار حمله عصبي شدم و در بيمارستان صدر بستري شدم. بدليل ضعف جسماني و روحي ديگر توان كار كردن ندارم؛سال گذشته يكي از كليه هايم بخاطرعفونت از كار افتاد و با هزينه شخصي در بيمارستان بستري شدم وآنرا خارج كردند.الان تقريباً هفت ماه است كه ديگر حتي نمي توانم در كنار خيابان بنشينم و كفش واكس بزنم؛تا كي مي توانم محتاج ديگران باشم.

بنياد شهيد و امور ايثارگران چند درصد براي شما جانبازي تعيين كرده است؟

ـ حدود چهار سال پيش براي مجروحيت و تشكيل پرونده در بنياد اقدام كردم كه 10%برايم تعيين شد وسال گذشته 10درصد ديگر دادند در صورتيكه هم براثر موج انفجار دچار مشكلات اعصاب و روان هستم و هم گوش سمت چپم ضعف شنوايي دارد و5مهره كمرم فاصله دارد كه اين موارد از طرف پزشكان تأييد شده است وهم شيميايي هستم ومسئله شيميايي شدنم در فاو را فرمانده مان كه الآن در پادگان ولي عصرهستند،تأييد مي كند.

سال 63كه منتقل شدم بيمارستان نواب صفوي به دنبال مجروحيت و تشكيل پرونده نبودم و 4سال هست كه اقدام كرده ام آن هم فقط به خاطر دخترانم كه رنج نكشند و شرمندشان نشوم والآن هم كه پيگيري مي كنم مي گويند مداركم ناقص است در صورتي كه پزشكان تأييد كرده اند.با اين وجود نمي دانم چرا بنياد درصد را كم مي زند.

از طرف بنياد شيميايي شما تأييد شده است؟

من هيچ خدماتي نمي‌خواهم . اگر به بنياد مراجعه كردم فقط به خاطر اين بوده كه كمكي كنند تا من شغلي داشته باشم . من هيچي نمي‌خواهم فقط يك كار به من بدهند تا زن و بچه هايم اينقدر درعذاب نباشند. ـ با وجود اينكه بارها مراجعه كرده ام الآن به من مي گويند بايد 70 هزارتومان بپردازي تا آزمايش پزشكي بشوي،از طرف سپاه به كميسيون پزشكي معرفي مي شويم و با پرداخت 70هزارتومان آزمايش مي شويم كه اگر شيميايي تأييد شد سپاه نامه اي به بنياد جانبازان مي فرستد واين مبلغ را بنياد برمي گرداند. من حتي 7000تومان هم ندارم كه بطور منظم داروهاي اعصابم را بگيرم وبامسكن اين سردردهايم را درمان كنم ، چه رسد به 70هزارتومان!

من هيچ خدماتي نمي‌خواهم . اگر به بنياد مراجعه كردم فقط به خاطر اين بوده كه كمكي كنند تا من شغلي داشته باشم . من هيچي نمي‌خواهم فقط يك كار به من بدهند تا زن و بچه هايم اينقدر درعذاب نباشند.با 20% كه بنياد جانبازان مي دهد هيچ خدماتي تعلق نمي گيرد من اين سؤال را دارم كه اين درصد چه معني دارد؟چرا اين درصدي كه هيچ سرويسي به آن تعلق نمي گيرد را به ما مي دهيد؟

كسي نميداند موج گرفتگي يعني چه . يك جانباز اعصاب و روان چه دردي دارد . كاش دستگاهي بود و اين سردردها و صداها وفشاري كه در سرم هست را نشان مي داد و مي فهميدند كه درد يعني چه!