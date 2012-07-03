به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله مرادی عصر سه‌شنبه در جمع بسیجیان چاه‌کوتاه اظهار داشت: در صورتی‌ که تشکیل حلقه‌های طرح صالحین به صورت مستمر و منظم برگزار شود، باعث ایجاد وحدت، صمیمیت، یکدلی، دوستی بین جوانان خواهد شد و اثرات مطلوبی در پی خواهد داشت.

وی به مزایای اجرای طرح صالحین اشاره کرد و افزود: دشمنان با ترفندهای مختلف می‌خواهند جوانان جوانان را از نظام و انقلاب بگیرند اما اجرای طرح‌هایی همچون طرح صالحین باعث می‌شود توطئه‌های دشمنان خنثی شود.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر با اشاره به اهمیت تشکیل حلقه‌های صالحین در پایگاه‌های مقاومت و مساجد، بیان داشت: اجرای صحیح طرح صالحین نیروی انسانی نظام را افزایش داده و آینده آن را بیمه خواهد کرد.

وی بر لزوم برگزاری منظم طرح صالحین تاکید کرد و ادامه داد: همه تلاش خود را برای برگزاری هر چه بهتر این برنامه به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم به نتایج مورد نظر در این طرح دست یابیم.

مرادی خواستار برگزاری هر چه بهتر و باشکوه‌تر این برنامه‌ها شد و اظهار داشت: حضور والدین به همراه جوانان در حلقه‌های صالحین می‌تواند به نشاط و ایجاد روحیه صمیمیت بین آنها کمک بسیار زیادی بکند و نتایج بهتر و مطلوب‌تری نیز در پی خواهد داشت.

وی با حضور در حلقه طرح صالحین گروه خاص شهید رمضان عالیزاده از عملکرد آنها تشکر و قدردانی کرد و در ادامه رضا بازدار فرمانده پایگاه مقاومت حضرت زهرا(س) به تشریح برنامه‌های پایگاه پرداخت.