داور کاراته سیستان‌ و بلوچستان مدرک B آسیا را اخذ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا سراوانی که به همراه گروهی 20 نفره از داوران ایران برای حضور در کلاس JB کاراته به جده عربستان اعزام شده بود با قبولی در آزمون ‌های تئوری و عملی این مدرک معتبر را دریافت کرد.

این کلاس بین ‌المللی در حاشیه مسابقات غرب آسیا برگزار شد که سراوانی دو مسابقه از این پیکارها را نیز قضاوت کرد.

آغاز تمرینات اختصاصی شمشیربازان استان زیر نظر سرمربی خارجی تیم ملی شمشیربازی کشور

اولگ باتانوف سرمربی روس اسلحه فلوره تیم ملی از روز گذشته با حضور در زاهدان به مدت 10 روز کار آموزش شمشیربازان سیستان و بلوچستان را آغاز کرد.

بالابردن سطح فنی و آماده سازی تیم شمشیربازی استان برای حضور در مسابقات ملی از اهداف حضور این مربی در زاهدان است.

برگزاری مسابقه انتخابی مرشدین استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور

در این مسابقات 10 مرشد از شهرهای زاهدان، زابل و خاش حضور داشتند که در پایان مجتبی کاووسی از زاهدان به مقام قهرمانی رسید.

حامد قاسمی دیگر مرشد این تیم دوم و مهدی خانی از خاش در رده سوم قرار گرفت.

به این ترتیب مجتبی کاووسی 18 تیرماه بعنوان نماینده سیستان و بلوچستان در مسابقات زورخانه ای کشور شرکت می کند.