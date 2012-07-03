فعالیت "رایتل" در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل برند و ارتباطات "رایتل" عصر سه شنبه در حاشیه مراسم آغاز فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه در شیراز در جمع خبرنگاران افزود: شیراز پس تهران و کرج به عنوان سومین شهر برای فعالیت "رایتل" در نظر گرفته شد.

شاهین آرپناهی ادامه داد: مسئولین استان فارس و شهر شیراز همکاری مناسبی را داشتند که این همکاری باعث شد برای شروع فعالیت در این شهر تمایل بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به نوع سیمکارت های "رایتل" تصریح کرد: "رایتل" نیز مثل دو اپراتور قبلی دارای سیم کار های دائمی، اعتباری و دیتا است.

مدیر کل برند و ارتباطات "رایتل" در خصوص نرخ سیم کارت های "رایتل" تاکید کرد: نرخ سیم کارت های دائمی رایتل 120 هزار تومان، سیم کارت های اعتباری 20 هزار تومان و سیم کارت های دیتا نیز به قیمت 20 هزار تومان عرضه می شود.

آرپناهی افزود: سیم کارت های دائمی و دیتا در حال حاضر عرضه می شود اما سیم کارت های اعتباری طی چند ماه آینده عرضه می شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از گوشی های تلفن همراه موجود در بازار این سیم کارت ها را پوشش می دهند تاکید کرد: بحث مکالمه با استفاده از تمامی تلفن های همراه موجود در بازار انجام پذیر است اما در بحث مکالمات تصویری باید گوشی های خاص باشد.

مدیر کل برند و ارتباطات "رایتل" در خصوص نرخ مکالمه با سیم کارت های "رایتل" یادآور شد: تماس های تصویری "رایتل" به صورت داخلی با قیمت 55 تومان و تماس های تصویری با قیمت 149 تومان انجام می شود.

وی افزود: در حال حاضر تمامی مراکز پیشخوان دولت سیم کارت های "رایتل" را عرضه می کنند.

فعالیت نسل سوم تلفن همراه در شیراز با ارتباط تصویری با حرم مطهر امام رضا(ع) و حرم مطهر شاهچراغ(غ) فعالیت خود را در شیراز آغاز کرد.