آینده برای رژیم اسرائیل در منطقه مبهم است

به گزارش خبرگزاری مهر،" مارک برتولد" تحلیلگرموسسه آلمانی "هاینریش بول" در مصاحبه با شبکه " دویچه وله " آلمان با تحلیل اوضاع منطقه و تغییرات سیاسی آن و نوع تهدیداتی که رژیم صهیونیستی با آن روبرو است معتقد است در حال حاضر صهیونیستها سردرگم و دست بسته هستند و بهترین راه برای آنها صبر کردن و آماده بودن برای هر وضعیتی است.

دویچه وله آغاز نگرانی رژیم صهیونیستی را از آنجایی می داند که بعد از سرنگونی دیکتاتور مصر، " حسنی مبارک" صادرات گاز از مصر به سرزمینهای اشغالی قطع شد هر چند که "نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم سعی کرد بر روی این مطلب سرپوش بگذارد و آن را اختلاف بین دو شرکت خصوصی بر سرقیمت بخواند.

"برتولد" معتقد است تحولات در مصرو دیگر کشورهای عربی موجب شده است نوع تهدیداتی که این رژیم با آن مواجه است و درک مقامات این رژیم از تهدیدات جدید متفاوت از گذشته باشد .

وی در این خصوص گفت : اسرائیل هنوز نمی داند آینده سیاسی مصر به چه صورت خواهد شد و نمی داند که آیا اسلام گراهای روی کار آمده در مصر تغییرات را به حیطه سیاست خارجی هم خواهند کشاند .

همچنین "برتولد" معتقد است ناآرامی های سوریه سبب شده است سوریه را که تا به حال یک دشمن قابل پیش بینی برای این رژیم بوده است را تبدیل به یک دشمن غیر قابل پیش بینی کند و نمی داند که آیا نهایتا "بشار اسد" در صورت درگیری احتمالی در این کشور به این رژیم هم حمله خواهد کرد یا نه و یا اینکه افرادی که شاید بعد از اسد روی کار آیند چه سیاستی در قبال این رژیم اتخاذ خواهند کرد.

این تحلیلگر آلمانی در جایی دیگر به مشکلات این رژیم به خاطر تیره گی روابطش با متحد سابقش ترکیه که روزی رابط این رژیم با جهان اسلام بود در منطقه پرداخته و معتقد است ترکیه و رژیم صهیونیستی دو مشکل با هم دارند یکی ماجرای کشتی "مرمره" و حمله رژیم صهیونیستی به آن که موجب کشته شدن تعدادی از اتباع ترکیه شد و دیگری وجود ذخایر انرژی مشترک در دریای مدیترانه که رژیم صهیونیستی با امضای توافقنامه با قبرس یونانی تبار بر سر این حوزه انرژی سیلی به ترکیه زده است و تا آنجا پیش رفته که ترکیه هم دولت قبرس را تهدید به مداخله نظامی کرده است.

البته وی، مشکل اصلی ترکیه با این رژیم را همان ذخایر دریای مدیترانه می داند و معتقد است بسیاری از موضع گیری های "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در قبال این رژیم در خصوص ماجرای کشتی "مرمره" فقط کاربرد داخلی و تبلیغاتی دارد و این مسئله به زودی حل و فصل خواهد شد.

"برتولد" در نهایت اصلی ترین تهدیدی که موجودیت این رژیم را تهدید می کند، جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای هسته ای ایران معرفی می کند.

وی با اشاره به مبهم بودن آینده منطقه برای این رژیم معتقد است صهیونیست ها بهتر است بدون هیچ اقدامی فقط بنشینند و نظاره گر باشند و سیاست " بنشین و نگاه کن" را در پیش گیرند.