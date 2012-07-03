40 مدرسه تخصصی قرآن در استان تهران تأسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدحسینی گفت: سال گذشته 650 مدرسه قرآنی در شیفت مخالف و 24 مدرسه تخصصی در استان تهران فعالیت داشتند که با دیدگاه و رویکرد وزیر آموزش و پرورش، امسال بنیان مدارس ابتدایی قرآنی به صورت کاملا تخصصی با تأسیس 40 مدرسه آغاز می شود.

وی افزود: در مسابقات قرآن، نماز و عترت، 90 درصد مناطق آموزش و پرورش و در کل سه هزار و 247 نفر از دانش آموزان در مسابقات مختلف اعم از قرآن، نماز و عترت(ع) شرکت کردند که در حوزه خواهران 187 تن از آنان رتبه های اول تا سوم استانی را کسب کردند.

افزایش 57 درصدی حجم آب موجود در مخازن سدهای استان تهران

وزارت نیرو اعلام کرد: حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای استان تهران 57 درصد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته و حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای تهران یک میلیارد و 105 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران در مدت مشابه سال آبی گذشته، 886 میلیون مترمکعب بود که نشان از افزایش 57 درصدی حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران دارد.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای تهران نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه 90) تاکنون به 2 میلیارد و 21 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 586 میلیون مترمکعب بیشتر است.

حجم آب ورودی به سدهای تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 41 درصد افزایش یافته است.

حجم آب خروجی از مخازن سدهای تهران نیز از ابتدای سال آبی جاری تا کنون به یک میلیارد و 569 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 387 میلیون مترمکعب بیشتر است.

در زمان کنونی بیش از 90 درصد از حجم مخزن سه سد لتیان، امیرکبیر و طالقان در استان تهران از آب پر شده و اکنون 93 درصد از حجم مخزن سد لتیان، 100 درصد از حجم مخزن سد امیرکبیر و 98 درصد از حجم مخزن سد طالقان از آب پر شده است.

حجم آب موجود در مخزن سه سد لتیان، امیرکبیر و طالقان اکنون به ترتیب 84، 205 و 413 میلیون مترمکعب گزارش شده است؛ همچنین در زمان کنونی 67 درصد از حجم مخزن سد ماملو و 24 درصد از حجم مخزن سد لار از آب پر شده است.

حجم آب موجود در مخزن این دو سد به ترتیب 168 و 235 میلیون مترمکعب است.

مدیر کل درمان استان تهران منصوب شد

با حکم سعید مرتضوی مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی، در مراسمی دکتر سید علی جمالیان به عنوان مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران با حضور معاونت درمان صندوق تأمین اجتماعی، مشاور مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل، مدیر کل درمان مستقیم، مدیر کل درمان غیر مستقیم و برخی از رؤسا و مدیران سازمانی برگزار شد.

در این مراسم، دکتر هدایت الله ادیب نیا معاون درمان صندوق تأمین اجتماعی با اشاره به اهم اقدامات انجام شده، گفت: با توجه به تدابیر اندیشیده شده و رایزنی با اداره دارایی و بر اساس مصوبه هیئت وزیران مقرر شد که سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت مالیات معاف باشد.

وی به مزیتهای این طرح اشاره کرد و افزود: با تدابیر اندیشیده شده برای اولین بار پس از چندین سال، مجوز استخدام بالغ بر پنج هزار و 777 نفر نیروی انسانی به صورت پیمانی که بیشتر آن برای جذب در بخش درمان بوده است، توسط هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی تصویب شد که به طور قطع موجب تسهیل و تسریع هر چه بیشتر در ارائه خدمات در بخش درمان خواهد شد.

در پایان این مراسم، از دکتر محسن نبیونی مدیرکل سابق درمان استان تهران تجلیل شد.

دکتر سید علی جمالیان فوق تخصص جراحی قلب و عروق و اینترونشنال کاردیولوژیست قلب، دارای سوابق و تجربیاتی در حوزه های مختلف مدیریت در بخش های درمان همچون ریاست بیمارستان شهید چمران، ریاست بیمارستان شهید دکتر لواسانی است و تدریس در دانشگاه را در کارنامه کاری خود دارد.