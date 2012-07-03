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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۵۲

شیخ اسدی خبر داد:

مؤدیان مالیاتی خوش حساب از تسهیلات بهره مند می شوند

مؤدیان مالیاتی خوش حساب از تسهیلات بهره مند می شوند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان گفت: مؤدیان با ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پایان تیرماه علاوه بر برخورداری از معافیت و تقسیط مالیات از تسهیلات پیش بینی شده در قانون بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شیخ اسدی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اگر مردم به درستی از اهداف پرداخت مالیات اطلاع و آگاهی داشته باشند با فراغ بال بیشتری نسبت به پرداخت آن اقدام می کنند.

وی گفت: در این راستا رسانه ها بویژه رسانه ملی نقش مهمی در گسترش و بهبود فرهنگ مالیاتی دارند.

وی با اشاره به ظرفیت رسانه ملی در راستای گسترش فرهنگ مالیاتی، خواستار همکاری شبکه استانی صدا و سیما با این اداره کل از طریق پخش ویژه برنامه های بهبود فرهنگ مالیاتی در راستای اطلاع رسانی به مودیان برای تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات در موعد مقرر شد.

مدیرکل صدا و سیمای سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: درآمدهای مالیاتی نقش بسزایی در عمران و رفاه مردم دارد.

رضا رحیمی افزود: شبکه هامون آمادگی کامل برای اطلاع رسانی به مودیان در راستای بهبود فرهنگ مالیاتی را دارد.

کد مطلب 1641882

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