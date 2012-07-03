مؤدیان مالیاتی خوش حساب از تسهیلات بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شیخ اسدی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اگر مردم به درستی از اهداف پرداخت مالیات اطلاع و آگاهی داشته باشند با فراغ بال بیشتری نسبت به پرداخت آن اقدام می کنند.

وی گفت: در این راستا رسانه ها بویژه رسانه ملی نقش مهمی در گسترش و بهبود فرهنگ مالیاتی دارند.

وی با اشاره به ظرفیت رسانه ملی در راستای گسترش فرهنگ مالیاتی، خواستار همکاری شبکه استانی صدا و سیما با این اداره کل از طریق پخش ویژه برنامه های بهبود فرهنگ مالیاتی در راستای اطلاع رسانی به مودیان برای تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات در موعد مقرر شد.

مدیرکل صدا و سیمای سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: درآمدهای مالیاتی نقش بسزایی در عمران و رفاه مردم دارد.

رضا رحیمی افزود: شبکه هامون آمادگی کامل برای اطلاع رسانی به مودیان در راستای بهبود فرهنگ مالیاتی را دارد.