طرح اصلاح قانون بودجه در کمیسیون برنامه وبودجه رد شد

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر به جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اشاره کرد و گفت: در این جلسه طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه قانون بودجه 91 مطرح شد که اعضای کمیسیون آن را رد کردند.

وی با بیان اینکه بر اساس این طرح اعتبارات تملک دارایی برگشت اسناد یک ماه تمدید می شود، گفت: بعد از رای آوردن دو فوریت این طرح در صحن علنی، کلیات آن به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد اما اعضا آن را رد کردند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز نمایندگان دیوان محاسبات و معاومنت نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه قانون بودجه 91 توضیحاتی ارائه دادند.



وی با بیان اینکه نظر کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح مذکور فردا در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، گفت: احتمالا طرح جدیدی از سوی نمایندگان در صحن علنی مطرح شود.



جلیلی همچنین تاکید کرد: در نشست امروز آقای احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم به عنوان نماینده کمیسیون برنامه و بودجه در کمیسیون اصل نود انتخاب شد.

