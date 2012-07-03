آموزش خانواده زندانیان درکاهش تکرار جرم مؤثر است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری زندان گفت: تمامی زندانیان متقاضی ترک اعتیاد تحت پوشش خدمات درمان سوء مصرف مواد مخدر کلینیک های تخصصی زندانها قرار داشته وخانواده آنها می بایست از وضعیت درمان آنها مطلع باشند.

وی افزود: سلب آزادی وتحمل حبس، نگرانی هایی را برای خانواده زندانیان به همراه داشته و آگاهی از اجرای برنامه های فرهنگی، تربیتی ودرمانی از فشارهای روانی آنها کم می کند.

مدیرکل زندانهای قزوین اظهارداشت: حلقه تکمیلی برنامه های تأمینی و تربیتی درزندانها، خانواده زندانیان هستند و نباید مورد بی توجهی وغفلت واقع شوند.

فراست طلب به گسترش اقدامات آموزشی و فرهنگی خانواده زندانیان اشاره کرد و گفت: همزمان با شرکت زندانیان درطرحهای درمانی، خانواده آنها نیز از طریق واحدهای مددکاری اجتماعی زندانها، انجمن حمایت از زندانیان و مرکز مراقبت بعدازخروج تحت پوشش خدمات اجتماعی ویژه قرار دارند.

وی تصریح کرد: کانون بسیاری از جرائم وبزهکاری ها درخانواده شکل می گیرد و درصورتی که خانواده مجرمین متأثراز آموزه های تربیتی قرار نگیرند آمار تکرار جرم در جامعه افزایش می یابد.

این مسؤل یادآورشد: فاصله بین زندانی و خانواده تبعات منفی را بدنبال دارد وبا تکمیل طرح آموزش فراگیر برای زندانی و خانواده، این فاصله کوتاه شده و خلأ نبود سرپرست درخانه کمرنگ تر شده است.

مدیرکل زندانهای قزوین در خصوص وضعیت فرهنگی و اجتماعی خانواده زندانیان مواد مخدر یادآورشد: آموزش مهارتهای

مقابله ای و درمانی بطور ویژه توسط مسئولان باید برای این گروه از خانواده ها برنامه ریزی واجرا شود.

فراست طلب گفت: از ابتدای سال جاری آموزش در زندانها وادارات تابعه باسه رویکرد مهارتهای اساسی زندگی، پیشگیری از ابتلاء به اعتیاد صنعتی وعود مجدد و آموزش پیشگیرانه از رفتارهای پرخطر به صورت توامان، برای زندانیان در زندان و خانواده آنها در بیرون از زندان اجرا می شود.

وی اضافه کرد: خانواده زندانیان، به ویژه فرزندان در زمان ملاقات نیز از برنامه های ستاد پیشگیری و کاهش آسیب بهره مند می شوند.

مدیرکل زندانهای قزوین اظهارداشت: برای ریشه کن کردن اعتیاد، مداخلات نهاد خانواده ضروری است و بررسی ها نشان می دهد حضور و دخالت درست خانواده از کجروی وانحراف جلوگیری می کند.

فراست طلب درپایان با تأکید بر اهمیت ترویج آموزش های خاص برای خانواده ها بیان کرد: بسیاری از خانواده ها در روبرو شدن با این معضل، بی اطلاعی و نا آگاهی را علت اصلی بروز و شیوع آسیب ها می دانند که در نتیجه آن افراد از مکانیسم های تربیتی و کنترلی محروم شده و در مسیر انحراف قرار گرفته اند.