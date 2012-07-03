نقش حیاتی و مهم وزارت اطلاعات در تامین آسایش و امنیت مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در همایش سراسری بزرگداشت روز سربازان گمنام امام زمان (عج) و در دیدار وزیر، معاونین ، مدیران و جامعه اطلاعاتی کشور از خدمات و زحمات نیروهای کارآمد و خلاق وزارت اطلاعات قدردانی کرد.

وی با تشریح نحوه تشکیل وزارت اطلاعات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: این وزارتخانه در طول سال های پس از انقلاب اقدامات مهمی برای آسایش و امنیت مردم انجام داده است.

لاریجانی درباره خدمات امنیتی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) به کشور، ملت و نظام جمهوری اسلامی، گفت: وزارت اطلاعات و نیروهای آن بعد از انقلاب در ادوار مختلف اقدامات ارزشمندی را برای آسایش و امنیت مردم انجام داده اند.

وی همچنین با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان (عج) در دوران جنگ تحمیلی، خدمات شایان توجهی برای کشور انجام دادند، ادامه داد: وزارت اطلاعات از بدو تشکیل تاکنون حتی در شرایط بسیار سخت، برای کشور تأمین امنیت کرد تا ملت ایران در آسایش زندگی کنند.

لاریجانی وجود عنصر مجاهدت، ایثار و شهادت طلبی را به عنوان عامل اصلی در اقدامات اطلاعاتی و عملکرد سربازان گمنام امام زمان (عجل) برشمرد و با اشاره به ضرورت و تکلیف همگان برای ایجاد همبستگی در بین نیروهای وفادار انقلاب بر اهمیت نقش و جایگاه وزارت اطلاعات در ایجاد فضایی امن در جامعه تاکید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری عملکرد وزارت اطلاعات در دستگیری عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای و مقابله با دستگاههای جاسوسی صهیونیستی و غربی، تصریح کرد: ضربه نیروهای وزارت اطلاعات به رژیم صهیونیستی از جمله کارهای بسیار ارزشمند و موفق آنها بود و ملت ایران آرزوی توفیق بیشتر برای نیروهای خدوم وزارت اطلاعات را دارد.