  1. سیاست
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۳۸

لاریجانی مطرح کرد:

نقش حیاتی و مهم وزارت اطلاعات در تامین آسایش و امنیت مردم

نقش حیاتی و مهم وزارت اطلاعات در تامین آسایش و امنیت مردم

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان (عج) در دوران جنگ تحمیلی، خدمات شایان توجهی برای کشور انجام دادند، ادامه داد: وزارت اطلاعات از بدو تشکیل تاکنون حتی در شرایط بسیار سخت، برای کشور تأمین امنیت کرد تا ملت ایران در آسایش زندگی کنند.

به گزارش  خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در همایش سراسری بزرگداشت روز سربازان گمنام امام زمان (عج) و در دیدار وزیر، معاونین ، مدیران و جامعه اطلاعاتی کشور از خدمات و زحمات نیروهای کارآمد و خلاق وزارت اطلاعات قدردانی کرد. 

وی با تشریح نحوه تشکیل وزارت اطلاعات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: این وزارتخانه  در طول سال های پس از انقلاب اقدامات مهمی برای آسایش و امنیت مردم انجام داده است.

لاریجانی درباره خدمات امنیتی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) به کشور، ملت و نظام جمهوری اسلامی، گفت: وزارت اطلاعات و نیروهای آن بعد از انقلاب در ادوار مختلف اقدامات ارزشمندی را برای آسایش و امنیت مردم انجام داده اند.

وی همچنین با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان (عج) در دوران جنگ تحمیلی، خدمات شایان توجهی برای کشور انجام دادند، ادامه داد: وزارت اطلاعات از بدو تشکیل تاکنون حتی در شرایط بسیار سخت، برای کشور تأمین امنیت کرد تا ملت ایران در آسایش زندگی کنند.

لاریجانی وجود عنصر مجاهدت، ایثار و شهادت طلبی را به عنوان عامل اصلی در اقدامات اطلاعاتی و عملکرد سربازان گمنام امام زمان (عجل) برشمرد و با اشاره به ضرورت و تکلیف همگان برای ایجاد همبستگی در بین نیروهای وفادار انقلاب بر اهمیت نقش و جایگاه وزارت اطلاعات در ایجاد فضایی امن در جامعه تاکید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری عملکرد وزارت اطلاعات در دستگیری عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای و مقابله با دستگاههای جاسوسی صهیونیستی و غربی، تصریح کرد: ضربه نیروهای وزارت اطلاعات به رژیم صهیونیستی از جمله کارهای بسیار ارزشمند و موفق آنها بود و ملت ایران آرزوی توفیق بیشتر برای نیروهای خدوم وزارت اطلاعات را دارد.

کد مطلب 1641886

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