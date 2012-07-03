رشد 30 درصدی دریافت اظهارنامه مالیاتی از مؤدیان استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی رضاییان شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل امور مالیاتی استان سمنان با اعلام اینکه پیش بینی می شود امسال دریافت اظهار نامه مالیاتی از مودیان استان سمنان، 30 درصد افزایش یابد، افزود: پارسال 30 هزار اظهار نامه مالیاتی از مودیان استان سمنان دریافت شده است که امسال این رقم به حدود 39 هزار اظهارنامه مالیاتی افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه های عملکرد سال 1390 پایان تیرماه امسال می باشد که این مهلت غیر قابل تمدید است.

رضاییان گفت: مودیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه های خود را چه با مراجعه اینترنتی و چه با مراجعه به پست و دفاتر پیشخوان دولت به اداره کل امور مالیاتی تحویل ندهند، مشمول جریمه می شوند و این جریمه در مشاغل بند الف و ب غیر قابل بخشش است.

وی همچنین تاکید کرد: مودیان در صورت ارائه اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی از تسهیلات ویژه پرداخت مالیات برخوردار می شوند.

مدیر کل امور مالیاتی استان ادامه داد: مودیانی که اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی تحویل دهند 30 درصد مبلغ مالیات خود را به صورت نقدی می پردازند و بقیه برای آنها در هفت مرحله تقسیط می شود.

وی خاطرنشان کرد: از هفته جاری و در هفته آینده، دریافت اظهار نامه مالیات مشاغل خودرویی نظیر دارندگان وسایل نقلیه عمومی، اتوبوس، مینی بوس، تریلی، وانت و تاکسی برون شهری آغاز شده و این افراد باید برای تحویل اظهارنامه های مالیاتی خود به دفاتر پستی یا دفاتر پیش خوان دولت مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: مودیانی که اظهار نامه خود را به صورت دستی یا پستی تحویل دهند باید نیمی از مبلغ مالیات خود را نقدی بپردازند و بقیه را در چهار قسط پرداخت کنند.

رضاییان افزود: بر اساس تبصره دو ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه از امسال همه افرادی که عملکرد مالی دارند از جمله مالکان واحدهای اجاره داده شده، صاحبان موسسه های خیریه و ورزشی، کشاورزان، دامداران و دامپروران نیز اظهارنامه مالیاتی تکمیل کنند تا از شرایط معافیت بهره مند شوند زیرا شرط استفاده از معافیت های مالیاتی تسلیم اظهار نامه است.

وی در پایان یادآور شد: اداره کل امور مالیاتی استان با اصناف توافق کرده است که به 12 درصد اظهارنامه های مشاغل بند های الف و ب و چهار درصد اختصاص یافته به مشاغل بند ج رسیدگی کند.