29 مصدوم بر اثر واژگونی اتوبوس در عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، در یک سانحه رانندگی بر اثر چپ شدن یک دستگاه اتوبوس در سه راه اخند- گله دار رخ داد، سرنشینان این خودرو به شدت آسیب دیدند.

در این سانحه که یک دستگاه موتورسیکلت با یک خودروی پراید برخورد کرد، هر دو وسیله نقلیه واژگون شدند و دقایقی بعد، اتوبوس مسافربری که از بندر عباس به سمت بوشهر در حال حرکت بود به این دو وسیله نقلیه برخورد کرد که نهایتا منجر به منحرف شدن اتوبوس شد.

پس از این اتفاق، اورژانس 115 عسلویه، حادثه دیدگان را به بیمارستان امام خمینی بندر کنگان منتقل کرد. حال برخی از مسافرین این اتوبوس بسیار وخیم است.

تکنسین‌ اورژانس 115 چاه مبارک که مصدومان را به بیمارستان امام خمینی منتقل کرده بود به خبرنگار مهر گفت: چند سال است که مسئولان قول راه اندازی دو بیمارستان در جنوب شهرستان را داده اند ولی متاسفانه هنوز خبری نیست.

وی با عنوان این موضوع که ما مجبوریم بیماران و مصدومان منطقه را در مسافتی 120 کیلومتری جا به جا کنیم و به بیمارستان امام خمینی بندر کنگان بیاوریم، گفت: خیلی از اوقات بیماران و مصدومان بداحوال در طی مسیر جان خود را از دست می دهند و به عبارتی چنانچه در منطقه جنوب شهرستان، بیمارستان وجود داشت، سختی کار تا به این حد نبود.

این تکنسین اظهار داشت: در فاصله 50 کیلومتری اخند و چاه مبارک در محدوده استان همجوار بوشهر نیز بیمارستانی وجود دارد که متاسفانه آن‌ها نیز از پذیرش بیماران ما به دلیل اینکه این بیماران متعلق به استان آن ها نیست امتناع می کنند.

در پی این حادثه و با اعلام وضعیت اضطراری و با همکاری دیگر تیم‌های امدادی بهداشت و درمان صنعت نفت مستقر در منطقه پارس جنوبی شامل تیم‌های امدادی مجتمع گاز پارس جنوبی و شرکت پتروشیمی پازارگاد، مصدومان مورد امداد قرار گرفتند.

همچنین 12 نفر از این مصدومین نیز برای ارائه درمان به بیمارستان توحید جم و بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) کنگان اعزام شدند.