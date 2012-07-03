احیای کشت پنبه در گلستان ضرورت دارد

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست نمایندگان استان با وزیر جهادکشاورزی گفت: در این نشست از وزیر خواسته شد تا مصوبه دولت درباره احیای پنبه پیگیری داشته باشد.

وی عنوان کرد: از وزیر جهاد خواسته شد بررسی شود که چه اقداماتی بعد از مصوبه دولت و حضور معاون اول رئیس جمهوری و تشکیل کارگروه پنبه شده است.

وی اظهار داشت: همچنین مطرح شد که چه گره هایی برای اجرایی شدن این مصوبات وجود دارند و نمایندگان چه کمکی می توانند برای اجرایی شدن آن داشته باشند و چه اقداماتی باید مسئولان استان انجام دهند.

نوروزی با اشاره به مشکلات فراروی تولیدکنندگان کشاورزی گفت: در نشست با مسئولان جهاد کشاورزی مشکلات گوجه کاران و سیب زمینی کاران استان نیز مطرح شد و تقاضا رفع آن مشکلات شد.

نماینده مردم علی آبادکتول با بیان اینکه کمبود کود از دیگر مشکلات کشاورزان استان است، گفت: در آستانه کشت دوم محصولات، مردم در تهیه کود مشکل دارند درحالیکه در بازار آزاد با قیمت 35 تا 40 هزار تومان خرید و فروش می شود.

وی عنوان کرد: اگر کود کم داریم پس چرا در بازار آزاد وجود دارد، مسئولان باید در این زمینه تدبیر داشته باشند.