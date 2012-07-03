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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۲۲:۱۲

نوروزی در گفتگو با مهر:

احیای کشت پنبه در گلستان ضرورت دارد

احیای کشت پنبه در گلستان ضرورت دارد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اجرای مصوبه دولت درباره احیای کشت پنبه در استان ضروری است.

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست نمایندگان استان با وزیر جهادکشاورزی گفت: در این نشست از وزیر خواسته شد تا مصوبه دولت درباره احیای  پنبه پیگیری داشته باشد.

وی عنوان کرد: از وزیر جهاد خواسته شد بررسی شود که چه اقداماتی بعد از مصوبه دولت و حضور معاون اول رئیس جمهوری و تشکیل کارگروه پنبه شده است.

وی اظهار داشت: همچنین مطرح شد که چه گره هایی برای اجرایی شدن این مصوبات وجود دارند و نمایندگان چه کمکی می توانند برای اجرایی شدن آن داشته باشند و چه اقداماتی باید مسئولان استان انجام دهند.

نوروزی با اشاره به مشکلات فراروی تولیدکنندگان کشاورزی گفت: در نشست با مسئولان جهاد کشاورزی مشکلات گوجه کاران و سیب زمینی کاران استان نیز مطرح شد و تقاضا رفع آن مشکلات شد.

نماینده مردم علی آبادکتول با بیان اینکه کمبود کود از دیگر مشکلات کشاورزان استان است، گفت: در آستانه کشت دوم محصولات، مردم در تهیه کود مشکل دارند درحالیکه در بازار آزاد با قیمت 35 تا 40 هزار تومان خرید و فروش می شود.

وی عنوان کرد: اگر کود کم داریم پس چرا در بازار آزاد وجود دارد، مسئولان باید در این زمینه تدبیر داشته باشند.

کد مطلب 1641896

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