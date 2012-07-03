جانبازان فرهنگی بردخون تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پشتیبانی اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون عصر سه‌شنبه در آئین تجلیل از جانبازان فرهنگی منطقه بردخون اظهار داشت: جانبازان اوج وفاداری خود را نشان دادند و با تعقل و اندیشه پا به میدان دفاع از نظام اسلامی گذاشتند.

محمود حقدوست اضافه کرد: ایثارگران ایران اسلامی به ویژه جانبازان قهرمان با رشادت و فداکاری و برای حفظ کشور و اهداف مقدس انقلاب و با الگو گرفتن از سقای دشت کربلا جانانه جنگیدند و عاقبت اعضای بدن خود را در این راه هدیه کردند.

وی افزود: جانباز نمونه ای ازعشق و وفاداری به رهبر و ولایت است که چراغ هدایتی شده اند و در گوشه گوشه این کشور درس ایثار را به مشتاقان می آموزند پس باید در همه عرصه ها حضوری ثمربخش داشته باشند و نسل جدید را با واقعیت ها آشنا کنند و در حریم ولایت گام بردارند که این سفارش امام راحل و شهدای بزرگوار است .

حقدوست یادآور شد: جانبازان همچون مولای خود قمربنی هاشم(ع)در راه ترویج فرهنگ ناب اسلامی و احیای ارزش ها استوار و پا بر جا هستند و در هر شرایطی در صحنه حاضرند و از تندباد حوادث نمی‌هراسند و متزلزل نمی‌شوند که این به جز در پرتو ایمان والا و روح مهذب و پاکشان میسر نیست.

وی خاطرنشان کرد: بی توجهی به جانبازان که سرمایه های ارزشمند نظامند عقوبت الهی دارد و غفلت از این عزیزان شایسته نظام اسلامی نیست زیرا فراموشی این یادگاران دوران دفاع مقدس باعث کمرنگ شدن اهداف انقلاب اسلامی و پایمال شدن خون شهدا می شود.

در ادامه این مراسم که با حضور مسئولان ادارات، فرهنگیان و جانبازان فرهنگی منطقه بردخون در سالن کنفرانس شهید انیسه بردخون برگزار شد، با تقدیم لوح تقدیر و هدایایی از10 نفر از جانبازان فرهنگی منطقه بردخون تجلیل شد.