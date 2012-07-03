بازیهای بومی و محلی حوزه شهروندی شناسایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا عصر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر گرگان افزود: این طرح در بیست و هفتمین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های فرهنگی شوراهای کلانشهرها و مراکز استان ها مطرح و بررسی شد.

وی گفت: در راستای طرح این موضوع در این نشست از اعضای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی کلانشهرهای کشور خواسته شد شهرداری ها را در رسیدن به نقطه اوج تفریحات ورزشی سالم که خود راهکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی شهری است، یاری کنند.

وی با تاکید بر اینکه ورزش و توسعه تفریحات ورزشی یک مقوله عظیم و بسیار مهم در حوزه فرهنگ محسوب می‌شود، اظهار داشت: هدف از طرح و بررسی این موضوع برنامه‌ریزی منسجم برای پر کردن اوقات فراغت و قرار دادن ورزش در سبد خانوار است.

نورا ادامه داد: بر اساس ماده واحده این طرح مجمع مشورتی روئسای کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری مراکز استان ها به استناد بند 2 ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی شهرها و به منظور ساماندهی اوقات فراغت و توسعه تفریحات ورزشی در محلات و مناطق شهری، شهرداری های مراکز استان ها را ملزم می نماید مطابق با اهداف و تبصره ها و بندهای این مصوبه برنامه ریزی و اقدامات اجرایی را با استفاده از ظرفیت های مدیریت شهری و امکانات ورزشی شهر و توانمندی های تشکل های مردمی و شبکه های اجتماعی در این راستا بکار ببرند.

این عضو شورای شهر گرگان در پایان هدف از این طرح را ارتقای فرهنگ ورزش شهروندی و همگانی، شناسایی و حفظ بازی ها و ورزش های بومی و محلی و تقویت سنت های اصیل ایرانی – اسلامی، تعمیق باورهای دینی و تحکیم و تقویت بنیان خانواده و کاهش ناهنجاری های اجتماعی در تلاش در بهبود سبک زندگی عنوان کرد.