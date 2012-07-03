  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۲۲:۱۶

کلاتی تأکید کرد:

ضرورت طبقه بندی مشاغل کارگری در شهرداری گرگان

ضرورت طبقه بندی مشاغل کارگری در شهرداری گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر گرگان خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در شهرداری گرگان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کلاتی عصر سه شنبه در جلسه شورای شهر گرگان با اشاره به دستورالعمل سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور در این خصوص گفت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی ارسال نامه ای به مدیران دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های کل کشور خواستار اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در شهرداری های کل کشور از تاریخ 1/12/90 شده است.

وی ادامه داد: در این ابلاغیه آمده است با توجه به پیگیری ها و درخواست های مکرر شهرداری ها مبنی بر انجام اصلاحات در طرح طبقه بندی مشاغل کارگری و افزایش دستمزد کارگران موضوع به طور جدی توسط سازمان شهرداری ها در دستور کار قرار گرفت و در این خصوص جدول پیشنهادی اصلاح مزد شغل طرح طبقه بندی مشاغل کارگری را تهیه و تاییدیه وزارت کار و رفاه اجتماعی را اخذ کرد.

این عضو شورای شهر گرگان افزود: طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری ها 18 سال پیش در سال 1372 تصویب و در شهرداری ها اجرا شد و با توجه به اینکه در چند ساله اخیر شرایط حاکم بر شهرداری ها و ماهیت پست های سازمانی دچار تغییر و تحول شده و طرح مذکور کارایی لازم را برای پاسخ گویی به نیاز کارگران شهرداریها را نداشته و کارگران زحمتکش شهرداریها که خدمات وسیعی را به شهروندان ارائه می نمایند از حداقل حقوق برخوردار بوده اند، لذا سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اصلاح این طرح را بطور جدی در دستور کار قرار داد.

وی افزود:  با انجام ارزیابی های کارشناسی،اصلاحیه جدول مزد شغل طرح مذکور توسط دفتر تشکیلات و نیروی انسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و با پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاییدیه آن از این وزارتخانه اخذ و جهت اجرا به شهرداریها ابلاغ شد.

کلاتی یادآور شد: طبق ابلاغیه با اجرایی شدن این طرح به حقوق هر کارگر مشغول در شهرداری ها ماهانه حداقل 90 هزار تومان و حداکثر 105 هزار تومان افزوده خواهد شد.

وی در پایان اظهار داشت: به منظور ایجاد آرامش خاطر و رضایتمندی کارگران پرتلاش شهرداری ها و ایجاد زمینه مناسب برای پرداخت دستمزد منصفانه و جلوگیری از تنش و دلسردی کارکنان اجرایی شدن این طرح الزامی می باشد و شهرداری گرگان باید نسبت به اجرایی شدن این طرح اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد.

کد مطلب 1641909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها