ضرورت طبقه بندی مشاغل کارگری در شهرداری گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی کلاتی عصر سه شنبه در جلسه شورای شهر گرگان با اشاره به دستورالعمل سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور در این خصوص گفت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی ارسال نامه ای به مدیران دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های کل کشور خواستار اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در شهرداری های کل کشور از تاریخ 1/12/90 شده است.

وی ادامه داد: در این ابلاغیه آمده است با توجه به پیگیری ها و درخواست های مکرر شهرداری ها مبنی بر انجام اصلاحات در طرح طبقه بندی مشاغل کارگری و افزایش دستمزد کارگران موضوع به طور جدی توسط سازمان شهرداری ها در دستور کار قرار گرفت و در این خصوص جدول پیشنهادی اصلاح مزد شغل طرح طبقه بندی مشاغل کارگری را تهیه و تاییدیه وزارت کار و رفاه اجتماعی را اخذ کرد.

این عضو شورای شهر گرگان افزود: طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری ها 18 سال پیش در سال 1372 تصویب و در شهرداری ها اجرا شد و با توجه به اینکه در چند ساله اخیر شرایط حاکم بر شهرداری ها و ماهیت پست های سازمانی دچار تغییر و تحول شده و طرح مذکور کارایی لازم را برای پاسخ گویی به نیاز کارگران شهرداریها را نداشته و کارگران زحمتکش شهرداریها که خدمات وسیعی را به شهروندان ارائه می نمایند از حداقل حقوق برخوردار بوده اند، لذا سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اصلاح این طرح را بطور جدی در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با انجام ارزیابی های کارشناسی،اصلاحیه جدول مزد شغل طرح مذکور توسط دفتر تشکیلات و نیروی انسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و با پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاییدیه آن از این وزارتخانه اخذ و جهت اجرا به شهرداریها ابلاغ شد.

کلاتی یادآور شد: طبق ابلاغیه با اجرایی شدن این طرح به حقوق هر کارگر مشغول در شهرداری ها ماهانه حداقل 90 هزار تومان و حداکثر 105 هزار تومان افزوده خواهد شد.

وی در پایان اظهار داشت: به منظور ایجاد آرامش خاطر و رضایتمندی کارگران پرتلاش شهرداری ها و ایجاد زمینه مناسب برای پرداخت دستمزد منصفانه و جلوگیری از تنش و دلسردی کارکنان اجرایی شدن این طرح الزامی می باشد و شهرداری گرگان باید نسبت به اجرایی شدن این طرح اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد.