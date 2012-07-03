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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۰۷

عیسی زاده اعلام کرد:

استحصال و تولید طلا در تکاب تهدیدی برای سلامت و زندگی ساکنان منطقه

استحصال و تولید طلا در تکاب تهدیدی برای سلامت و زندگی ساکنان منطقه

ارومیه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید به خاطر استحصال و تولید طلا، زندگی و سلامت ساکنان منطقه مورد تهدید قرا گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صفر عیسی زاده عصر سه شنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی ا روند احداث کارخانه طلای تکاب افزود: مجریان اجرای این پروژه باید از احتمال تخریب طبیعت و محیط زیست منطقه و نیز آلودگی اراضی زراعی و منابع آب روستاهای اطراف معدن به علت نشت مواد سمی کارخانه جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: استانداردهای ایمنی و نکات زیست محیطی در احداث کارخانه طلا زرشوران تکاب باید لحاظ شود.

عیسی زاده بر ضرورت رعایت دقیق و بی کم و کاست مراقبت های زیست محیطی در امر استحصال طلا از معدن زرشوران تاکید کرد و افزود: باید تمامی تمهیدهای لازم برای جلوگیری از نشت آلاینده های زیست محیطی از کارخانه به کار گرفته شود.

کارخانه استحصال و فرآوری طلا زرشوران تکاب در 40 کیلومتری این شهر و 15کیلومتری مجموعه باستانی تخت سلیمان با 384 میلیارد ریال و 14میلیون یورو اعتبار احداث می شود.

معدن طلای زرشوران پس از معدن آق دره دومین معدن طلای تکاب و آذربایجان غربی است که به لحاظ عیار بالای طلا و ذخیره قابل توجه کانسنگ از معادن بزرگ و با ارزش کشور به شمار می آید.

کد مطلب 1641912

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