اگر مرکل به سیاست اروپایی اش ادامه دهد از دولت خارج می شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هورست زهوفر" رهبر حزب سوسیال مسیحی آلمان (CSU) سیاست "آنگلا مرکل" در مقابله با بحران یورو را به باد انتقاد گرفت.

وی در گفتگو با یک هفته نامه آلمانی تهدید کرد اگر امتیاز دهی مالی مرکل به برخی کشورها ادامه یابد، حزبش دیگر با اقدامات وی موافقت نکرده و ائتلاف حاکم را ترک می گوید.

وی تاکید کرد شخصا نیز قادر به تحمل رویکرد آلمان در مورد بحران یورو نیست. به گفته زهوفر دولت ائتلافی مرکل بدون پاسخ مثبت سوسیال مسیحی ها حائز اکثریت نبوده و نمی تواند تصمیم گیری کند.

این درحالی است که مقامات حزب دموکرات آزاد (FDP) دیگر حزب حاضر در دولت ائتلافی مرکل از اظهارات زهوفر انتقاد کردند. به گفته "پاتریک دورینگ" دبیرکل این حزب سخنان مذکور به روند اقدامات انجام شده برای مقابله با بحران یورو آسیب می زند.

گفتنی است تصمیمات گرفته شده در آخرین نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل از جمله کاهش بهره وامهای اعطایی به ایتالیا موجب انتقادهایی از مرکل در آلمان شده است.