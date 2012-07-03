نخستین مراحل حفاری فاز 19 پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجری طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی از آغاز مراحل حفاری این بخش از میدان گازی مشترک توسط پیمانکاران ایرانی خبر داد و با اشاره به شروع عملیات حفاری پنج حلقه چاه گازی دربخش C گفت: با توجه به موقعیت فاز 19 در خط مشترک مرزی با کشور قطر، برنامه متمرکزی به منظور تسریع در برداشت از منابع گازی این حوزه به اجرا درآمده است.

حمیدرضا مسعودی افزود: در این فازگازی حفاری 21 حلقه چاه توصیفی و توسعه ای پیش بینی شده که این تعداد با توجه به بالابودن شاخص ضریب برداشت درموقعیت مرزی، معادل حجمی دو فاز استاندارد پارس جنوبی تولید خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در این فاز چهار سکوی اصلی و اقماری برای تولید 5/56 میلیون متر مکعب گاز پیش بینی شده است از اتمام مراحل ساخت جکت بخش A خبر داد و افزود: مطابق پیش بینی ها جکت سکوی A 19در هفته اول مردادماه نصب می شود و پس از آن مقدمات ورود دومین دکل حفاری فاز 19 انجام خواهد شد.

برگزاری جشن صبح امید ویژه کودکان در دشتستان

کارشناس تشکل های دینی تبلیغات اسلامی دشتستان از برگزاری جشن بزرگ صبح امید به مناسبت نیمه شعبان در دشتستان خبر داد و گفت:‌ به مناسبت خجسته زادروز میلاد مهدی موعود (عج) و به همت هیئت محبان حضرت علی اکبر (ع) جشن بزرگ صبح امید ویژه کودکان در این شهرستان برگزار می‌شود.

محمدجواد غلامحسین زاده با بیان این که برگزاری مسابقه، شعبده بازی، نور افشانی و تقلید صدا از برنامه های متنوع جشن است اضافه کرد: مراسم جشن 14 تیر 91 در دبیرستان شهید طالقانی با حضور بازیگران و هنرمندان عرصه صدا و سیما اجرا می شود و 70 هیئت مذهبی در جشن‌های نیمه شعبان مشارکت دارند.

پتروشیمی پردیس به عنوان واحد نمونه تولیدی کشور معرفی شد

در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، به مناسبت روز ملی صنعت و معدن و طی مراسم گرامی‌داشت این روز، شرکت پتروشیمی پردیس به عنوان واحد نمونه تولید صنایع غیرفلزی کشور انتخاب و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت لوح تقدیر دریافت کرد.

در متن لوح اهدا شده به مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس، آمده است: آقای مهندس بهمن زمانی بر اثر کوشش های خستگی ناپذیر و خداپسندانه جنابعالی و همکاران محترمتان و بنا به بررسی عملکرد سال 1390 و تشخیص کمیته کارشناسی، آن مجموعه تولیدی ارزشمند (شرکت پتروشیمی پردیس)؛ در روز ملی صنعت و معدن سال 1391، واحد نمونه تولیدی صنایع غیر فلزی شناخته شده است که با تقدیم لوح و تندیس از تلاش ها و اقدامات شایسته انجام یافته سپاسگزاری می شود.

مناقصه خرید خطوط لوله دریایی پارس جنوبی برگزار می‌شود

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از برگزاری مناقصه ای جدید برای خرید و تامین حجم وسیعی از لوله های گاز ترش مورد نیاز فازهای جدید پارس جنوبی خبر داد و گفت: با پیشرفت های صورت گرفته در روند تامین منابع مالی توسعه طرح‌های پارس جنوبی، به زودی مناقصه خرید جدید 300 تا 400 کیلومتر از خطوط لوله انتقال گاز ترش فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی برگزار خواهد شد.

موسی سوری گفت : این مناقصه متمرکز بر تامین لوله های 32 اینچ قابل استفاده در بخش دریا پروژه های گازی بوده که پیش بینی شده است تا این دسته از اقلام و تجهیزات مورد نیاز از سوی تولید کنندگان داخلی تامین شود.

جشن بزرگ «شمیم حضور» در منطقه ویژه پارس برگزار می‌شود

جشن بزرگ «شمیم حضور» به مناسبت گرامیداشت میلاد پر برکت یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر (عج) به همت روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در مرکز همایش های خلیج فارس منطقه ویژه برگزار می‌شود.

کارکنان صنعت نفت در منطقه ویژه پارس با چراغانی، نصب پرچم، آذین بندی و برگزاری جشن و مراسم متنوع به استقبال عید بزرگ نیمه شعبان می روند. برنامه ویژه احیاء شب نیمه شعبان همراه با قرائت دعای کمیل، سخنرانی و مناجات و مراسم مولودی خوانی نیز تا چهارشنبه شب در نقاط مختلف بخش عسلویه با مشارکت سازمان منطقه ویژه پارس برگزار خواهد شد.

در آیین برگزاری جشن بزرگ «شمیم حضور»، قائم مقام مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس سخنرانی خواهد کرد و مولودی خوانی و برگزاری مسابقه فرهنگی، اجرای سرود و موسیقی نیز از سوی کارکنان شاغل در سازمان منطقه ویژه پارس برنامه ریزی شده است.

46 هزار اردو در طرح هجرت 3 استان بوشهر برگزار می‌شود

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع) فعالیت های جهادی در قالب اردوهای بسیج سازندگی و بسیج دانش آموزی را نمونه‌ای بارز از کارهای مثبت سپاه در طول این چند سال اخیر عنوان کرد و افزود: با برنامه ریزی های بسیج در خصوص غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، با حرفه و فن های جدید و مدیریت زمان آشنا می شوند.

سرهنگ پاسدار ناصر دولاح با اشاره به فعالیت‌های اردوهای هجرت 3 تصریح کرد: هدف اصلی ما در برگزاری اردوهای هجرت 3 غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان و بسیجیان و همچنین محرومیت زدایی و سازندگی است

وی گفت: سهمیه استان بوشهر در برگزاری اردوهای هجرت 3 برای سال جاری 46هزار اردو با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال از محل اعتبارات بسیج سازندگی سپاه استان برای اجرای برنامه های غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان ،مرمت و بازسازی مدارس و... هزینه می‌شود .

همایش تجلیل از برترین‌های مسابقات قرآنی بصائر در بوشهر برگزار می‌شود

معاون فرهنگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استان بوشهر از برگزاری اولین همایش تجلیل از برترین های مسابقات قرانی بصائر در بوشهر خبر داد و گفت: این برنامه در روز چهارشنبه 14تیر ماه همزمان با سالروز ولادت قائم آل محمد منجی آل بشریت حضرت مهدی موعود(عج ا...) و بزرگداشت روز قلم در محل مجتمع فرهنگی هنری نهم دی بوشهر برگزار و حدود 200 نفر مورد تجلیل واقع خواهند شد.

یزدان‌پناه با اشاره به این‌که سلسله مسابقات بصائر در بخش های مختلف از جمله:کارکنان،هنرمندان، موسسات قرانی و...برگزار گردید،با استقبال بیش از پنج هزار نفر در سراسر استان واقع گردید که در نوع خود حرکتی عظیم، تاثیرگذار ومورد تحسین بود.

اعزام تیم کاراته و کشتی بسیج سپاه شهرستان بوشهر به مسابقات کشوری

تربیت بدنی سپاه شهرستان بوشهر تیم کاراته و کشتی بسیج این سپاه را برای شرکت در مسابقات بسیج کشوری که در چهار محال بختیاری برگزار خواهد شد، اعزام کرد. این مسابقات ه به‌مدت چهار روز ادامه خواهد یافت.

محمد محقق، علیرضا زحمتکش، محمد جواد غلامی، مهر آئین جشنی پور، سید علی هاشمی، فرهاد شیری، سید مهدی منانی اعضاء تیم کاراته بسیج سپاه شهرستان بوشهر به مربیگری حبیب خطیب و سرپرستی محراب محمدعلی پور به این مسابقات اعزام شدند.

همچنین امید ایمان خواه، فزاذ نبوان، مهدی عباسی، هادی احمدی، غلامرضا صمدی، محمد احسانی زاده، سبحان پاکدامن اعضای تیم کشتی سپاه شهرستان بوشهر به مربیگری سعید ایاذر، سرپرستی مجتبی عباسی به این مسابقات اعزام شدند

بهره برداری از چهار مخزن 700 تنی LPG پالایشگاه فجر جم

مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم با بیان این که طرح تولید روزانه 200 تن گاز مایع (ال پی جی) در این پالایشگاه از روند خوبی برخوردار شده است، از بهره برداری مخازن این طرح در آینده نزدیک خبر داد و یادآور شد: طرح تولید ال پی جی در پالایشگاه فجرجم در دو فاز تعریف شده و این بخش از طرح شامل نصب و راه اندازی چهار مخزن ال پی جی رو به پایان است.

رحیم اسلامی با بیان اینکه این مخازن با مجموع ظرفیت 2800 تن (هرمخزن 700 تن) در حال آماده سازی برای راه اندازی است، نصب و راه اندازی واحد تولید ال پی جی را بخش دوم طرح خواند و افزود: فعالیت های اجرایی این بخش نیز در دست اجراست.