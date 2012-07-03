به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی پور عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین دو هزار و هفت پروژه ازمحل اعتبارات استانی و 517 پروژه از اعتبارات ردیف‌های متفرقه بودجه در دست اجرا هستند.

وی بیان کرد: از کل پروژه ها، یک هزار و 314 پروژه جدید در سال 1390اجرای آنها آغاز شده و مابقی پروژه‌ها مربوط به سال‌های قبل است.

معاون عمرانی استانداری استان اظهار داشت: این تعداد پروژه‌ها مربوط به 73 دستگاه اجرایی استان است که اداره کل راه و شهرسازی با تعداد 357پروژه، جهاد کشاورزی با 342پروژه و اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس با 301 پروژه به ترتیب بیشترین پروژه ها را به خود اختصاص داده اند.

وی سال 91 را سالی پرکار برای دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌ها و کار و تلاش برای ساماندهی طرح‌ها عنوان کرد و گفت: تمام عزم دولت براین است تا پروژه‌های نیمه تمام و در دست اجرا تا پایان کار دولت دهم به سرانجام برسند و یا حداقل به جایی برسند که بارمالی کمی برای دولت آینده داشته باشند.

امیدی پور تصریح کرد: امسال همه مدیران باید برای به ثمر رسیدن این طرح‌ها و پروژه‌ها تلاش کنند ودر استان و مرکز کشور پیگیر مسائل مختلف آنها باشند و دولت هم در این رابطه از هرگونه همکاری و کمک مالی دریغ نخواهد کرد.

وی یادآور شد: برخی از پروژه ها در استان در قالب طرح‌های مهر ماندگار قرار دارند و شتاب خوبی در پیشرفت فیزیکی آنها وجود دارد.

امیدی پور از رسانه‌های مختلف استان خواست با اطلاع رسانی دقیق مدیران دستگاه‌های اجرایی را در به ثمر رسیدن این طرحها یاری کنند.